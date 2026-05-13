Волонтеры группы «Дорогою добра» из Кимовска доставляют гуманитарную помощь в зону СВО с 2023 года. С очередной партией груза они выдвинулись на «Газели» вечером 1 мая.

На следующий день успешно добрались до первых трех точек и передали российским бойцам часть груза. Утром 3 мая волонтеры продолжили путь.

Около 8.20 сделали ещё одну разгрузку. А далее всё пошло не по плану.

«Из-за отсутствия интернета мы пропустили нужный поворот и поехали прямо, — рассказывает Сергей Валуев. — В 10 утра прямо во время движения в мою «Газель» влетел дрон ВСУ».

Пятеро ехавших в машине волонтеров (две женщины и трое мужчин) побежали в лесополосу. Когда все стихло, Сергей вернулся к машине и едва успел забрать документы, как началась новая атака.

«Дрон пытался обнаружить нашу группу и, возможно, ему бы это удалось, но он запутался в ветках и упал. Мы отошли чуть вглубь леса, где больше кустов и гуще крона деревьев. Буквально через несколько минут прилетел ещё один дрон. Кружил с разных сторон, а когда не нашел нас, то ударил по машине. Тут же прилетел ещё один. У меня было охотничье ружье, но стрелять я не осмелился, чтобы нас не обнаружили. Он покружил вокруг деревьев, а потом тоже ударил по нашей «Газели».

С интервалом примерно 3-5 минут дроны летали над лесополосой. Бежать было некуда: с одной стороны летели дроны, а с другой — выстрелы гаубиц ВСУ. Мы легли на землю и замерли. Слышали, как пролетают со свистом снаряды. Было страшно. Оставалось только молиться...

Лежали, практически не шевелясь, до самой темноты. А с наступлением ночи стало ещё страшнее: полетели большие, тяжёлые БПЛА. Один из них — «Баба Яга» некоторое время висела недалеко от нас — над «Газелью».

Всю ночь вокруг раздавались взрывы. К утру стало чуть потише, но бой продолжался. К полудню поднялся сильный ветер, и дроны стали летать реже.

Мы решили бежать, но куда двигаться — не знали. Просто побежали наугад по выжженному лесу. Примерно через 4 км наткнулись на разбитый укреп. В одной из уцелевших построек передохнули немного и двинулись дальше. Через пару километров нашли ещё один укреп. Тут вновь полетели дроны. Мы укрылись и просидели несколько часов, обсуждая, где остаться на ночлег. И тут слышим недалеко от нас услышали шум мотора. Мы начали свистеть. Военные подъехали к нам. Расспросили, кто мы такие и как оказались здесь. Затем с нами оставили старшего бойца, а остальная группа двинулась дальше.

Спустя 10 минут раздался взрыв. Следующие 2,5 часа мы провели в неведении. Уже начали беспокоиться за ребят. Но они благополучно за нами вернулись. Нас привезли в другой укреп. Напоили, накормили, даже в баньку пригласили.

Нашими спасителями оказались костромские десантники с позывными «Каскад» (Алексей) и «Борода» (Виктор). Жили почти у них сутки, со многими ребятами познакомились. Все отважные, веселые. Постоянно у нас спрашивали, как мы выжили? Ни одной царапины даже! Хотя были все шансы стать «трёхсотыми», если не «двухсотыми». Теперь у нас есть второй день рождения, а эти ребята — наши спасители. Я хочу поблагодарить бойцов. Может, наша история дойдет до Министерства обороны РФ, и их наградят».

Волонтеры, прожившие сутки в эпицентре боевых действий, не планируют прекращать доставлять помощь в зону СВО. Но пока не знают, на чём.

«Остался без «Газели», на чем возить грузы для ребят, теперь не знаю, — говорит Сергей Валуев. — Я купил машину в сентябре 2023 года, сколько она перевозила гуманитарки — только одному Богу известно. На одометре 90 тысяч километров пробега было. Раньше машина спасла нас от миномётного обстрела, и сейчас приняла весь удар на себя!»