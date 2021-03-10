Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Галина Ильина – судебный пристав-исполнитель

Галина Ильина работает судебным приставом-исполнителем межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области. Ей 33 года.

– Меня привлекло то, что данная работа заключается в восстановлении и защите законных прав и интересов граждан, — рассказывает Галина.

Она не замужем. Увлекается плаванием, фитнесом, любит читать.

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.