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Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Екатерина Сучкова – инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП

Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Екатерина Сучкова – инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП

Знакомьтесь – еще одна участница нашего конкурса красоты.

Екатерине Сучковой 29 лет, она не замужем. Работает инспектором отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Имеет звание младший лейтенант внутренней службы.

Екатерина рассказала, почему выбрала эту профессию:

– Это возможность помогать людям, а также саморазвитие и самосовершенствование.

Увлекается велоспортом, фитнесом и мозаикой.

 

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.

Сюжет: Конкурс красоты для судебных приставов "Красотка в погонах"
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Автор: Кристина Вернигорина
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