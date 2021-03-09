Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Валерия Чухрова – начальник отделения судебных приставов Центрального района

Встречайте новую участницу нашего конкурса красоты — Валерия Чухрова, начальник отделения — старший судебный пристав отделения судебных приставов Центрального района Тулы УФССП России по Тульской области. Ей 31 год, не замужем.

- В службе работаю с 2011 года. Работа судебного пристава — постоянное движение, ни минуты покоя. Эта профессия заставляет выйти за рамки комфорта, и если ты это принимаешь, то тогда это место твое. Есть работа и в кабинете, а бывают и исполнительные действия в «поле». Это работа для людей, твердо знающих свое дело, - говорит наша участница.

Валерия увлекается плаванием.

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.