новости
новости
Регистрация
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Валерия Чухрова – начальник отделения судебных приставов Центрального района

Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Валерия Чухрова – начальник отделения судебных приставов Центрального района

Девушка имеет звание лейтенант внутренней службы.

Встречайте новую участницу нашего конкурса красоты — Валерия Чухрова, начальник отделения — старший судебный пристав отделения судебных приставов Центрального района Тулы УФССП России по Тульской области. Ей 31 год, не замужем. 

- В службе работаю с 2011 года. Работа судебного пристава — постоянное движение, ни минуты покоя. Эта профессия заставляет выйти за рамки комфорта, и если ты это принимаешь, то тогда это место твое. Есть работа и в кабинете, а бывают и исполнительные действия в «поле». Это работа для людей, твердо знающих свое дело, - говорит наша участница.

Валерия увлекается плаванием.

 

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.

Сюжет: Конкурс красоты для судебных приставов "Красотка в погонах"
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: знакомьтесь, Мария Чекмарева
Жизнь Тулы и области
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: знакомьтесь, Мария Чекмарева
сегодня, в 09:52, 27 1756 9
Myslo запускает конкурс красоты для судебных приставов «Красотка в погонах»
Жизнь Тулы и области
Myslo запускает конкурс красоты для судебных приставов «Красотка в погонах»
6 марта, в 12:13, 81 2455 -11
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:45 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судебные приставыконкурс красоты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После аномальных морозов в Центральной России резко потеплеет
После аномальных морозов в Центральной России резко потеплеет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.