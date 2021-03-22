Победительницей конкурса Myslo «Красотка в погонах» стала Екатерина Сучкова

На фото Екатерина Сучкова

В конкурсе Myslo победила инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области Екатерина Сучкова. «Красотка в погонах» набрала 220 голосов.

На втором месте — Дарья Егорова, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской области. За нее проголосовали 184 человека.



Дарья Егорова

Третье место заняла Инна Зубрилина, заместитель начальника отделения, заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов Советского района Тулы. Она набрала 130 голосов.



Инна Зубрилина

С результатами конкурса можно ознакомиться здесь.

Кстати, победительница и две вице-мисс приняли решение отдать свои призы — сертификаты на покупку золота в сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — в ГУ ТО «Тульский психоневрологический интернат», где проживают пожилые люди и инвалиды.

Напомним, в конкурсе Myslo «Красотка в погонах» приняли участие 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Одним из приятных бонусов конкурса стала фотосессия в профессиональной студии.