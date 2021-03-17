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В Плавске осужденный получил новый срок за покупку наркотиков

В Плавске осужденный получил новый срок за покупку наркотиков

Наркоторговец спрятал «товар» в еде, но бдительные охранники почуяли подвох.

В Плавске 30-летний местный житель признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в исправительном учреждении, договорился о покупке 25,6 г наркотика. Наркоторговец спрятал «товар» в продуктах, которые знакомый обвиняемого забрал у него, чтобы отнести в колонию. Проверяющий сотрудник, тем не менее, сумел обнаружить наркотики в посылке.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы. 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:07 +1
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