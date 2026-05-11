Техническое открытие кафе «Добродомик» на проспекте Ленина, 28 запланировано на 12 мая.

В центре Тулы на проспекте Ленина начнет работать благотворительное кафе «Добродомик». Здесь каждый день пожилые туляки смогут бесплатно получать горячий обед. «Добродомик» — российский проект, всего в стране 11 таких кафе, еще несколько строится.

Идея «Добродомика» пришла к нам из Санкт-Петербурга.

Кафе будет работать с 12.00 до 16.00. Зал рассчитан на четыре десятка людей, всего за смену в кафе предполагается обслужить около 300 человек.

Помощь смогут получить пенсионеры. При первом визите нужно предъявить документ для оформления карточки на обеды.

Кафе откроется 12 мая. В честь открытия вечером в «Октаве» с 18.00 до 21.00 пройдет благотворительный концерт «Заряжай Добром». Сюда нужна регистрация.

Идейный вдохновитель, руководитель проекта Добродомик в Туле и Тульской области Алексей Кукета рассказал Myslo, что проект объединил в добром деле тульских предпринимателей и состоялся только благодаря им.

"Дизайнер Ульяна Ващенко подарила кафе дизайн-проект. „Митгрупп“ будут поставлять курицу, а „Тульский хлебокомбинат“ хлебобулочные изделия.

Мы от души благодарим тульских предпринимателей „К-Холдинг“, ООО „АСМ „КУБ“, ООО „ТПБ“, ООО „Воздух“, ИП Ващенко М. Г., ООО „А-Корпорация“, ООО „Байкал Майкрофонс“, Qtim, автосервис „MBTula“.

Говорим спасибо таким предприятиям, как «Mipassion», «Мебельная мануфактура 2К», «Квинта Мебель», частный детский сад «Радость моя» и еще нескольким десяткам предпринимателей города и неравнодушным тулякам, которые оказали и оказывают посильную помощь».

На данный момент нужна любая финансовая поддержка для стабилизации работы кафе и продуктовая помощь. Уточнить детали и предложить помощь можно по телефону +79108622598 Алексей Кукета.

