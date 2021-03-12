Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Зубрилина – замначальника отделения судебных приставов Советского района
Она лейтенант внутренней службы.
Инна Зубрилина — заместитель начальника отделения — заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов Советского района Тулы. Ей 35 лет, замужем.
– В работе меня привлекла возможность восстанавливать и защищать нарушенные права граждан, — рассказала Инна.
Увлекается плаванием, чтением и путешествиями.
Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.
Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.
Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.