Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Юлия Лаврова – старший инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП

Юлия Лаврова работает старшим инспектором отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Ей 30 лет.

– Трудности данной профессии дают мне стимул к дальнейшему развитию. Это мотивирует меня помогать людям и быть уверенной в том, что моя помощь и знания будут востребованы, — говорит Юля.

Участница конкурса замужем. Увлекается разведением комнатных растений.

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.