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Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: новая участница – Светлана Кучик

Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: новая участница – Светлана Кучик

Светлана – лейтенант внутренней службы.

Знакомьтесь с новой участницей конкурса красоты Myslo — Светлана Кучик, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Ей 34 года.

– Получая юридическое образование, стала задумываться о сфере, в которой хотелось бы работать. Выбрала для себя непосредственно связанную с исполнением закона — исполнением судебных решений и решений иных уполномоченных органов. Ни дня об этом выборе не пожалела! Работа судебного пристава интересна и многогранна, это прекрасная возможность реализовать себя.

Светлана замужем, воспитывает двух детей. Есть домашние питомцы — две собаки породы хаски. Любит поэзию, рыбалку, туристические походы и пауэрлифтинг.

 

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.

Сюжет: Конкурс красоты для судебных приставов "Красотка в погонах"
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Автор: Кристина Вернигорина
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