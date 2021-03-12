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Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Парамонова – главный инспектор отделения организации исполнительного розыска УФССП

Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Парамонова – главный инспектор отделения организации исполнительного розыска УФССП

Знакомимся еще с одной нашей участницей!

Инна Парамонова работает главным инспектором отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Ей 37 лет. Лейтенант внутренней службы.

– С детства мне нравилось помогать людям, защищать тех, кто младше и слабее. Чувство ответственности, справедливости играют в моем характере не последнюю роль. Все вышеперечисленные качества бесспорно присущи выбранной профессии, — отметила Инна.

Она замужем, воспитывает дочь и сына. Увлекается спортом.

 

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.

Сюжет: Конкурс красоты для судебных приставов "Красотка в погонах"
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Автор: Кристина Вернигорина
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