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Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: встречайте, Дарья Егорова

Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: встречайте, Дарья Егорова

Она младший лейтенант внутренней службы.

Дарья Егорова — судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской области. Ей 24 года, не замужем.

– Считаю, что соблюдение прав и законов — это высшая ценность. Также в этой профессии меня привлекла перспектива карьерного роста и стабильность, – говорит девушка.

Дарья увлекается плаванием, является кандидатом в мастера спорта по плаванию.

 

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.

Сюжет: Конкурс красоты для судебных приставов "Красотка в погонах"
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Автор: Кристина Вернигорина
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