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При пожаре в многоэтажке на Косой Горе погибла пенсионерка

При пожаре в многоэтажке на Косой Горе погибла пенсионерка

Трагедия произошла на ул. Генерала Горшкова.

Днем 17 марта в поселке Косая Гора в доме №3 на ул. Генерала Горшкова произошел пожар. Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, к моменту прибытия пожарных расчетов из окна на седьмом этаже шел густой дым.

В ходе тушения пожара в квартире был обнаружен труп женщины. По предварительной информации, ей было 90 лет.

Пожарные спасли 12 человек, среди них — двое детей.

На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет. Подробности происшествия выясняются.

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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:00 +1
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