При пожаре в многоэтажке на Косой Горе погибла пенсионерка

Днем 17 марта в поселке Косая Гора в доме №3 на ул. Генерала Горшкова произошел пожар. Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, к моменту прибытия пожарных расчетов из окна на седьмом этаже шел густой дым.

В ходе тушения пожара в квартире был обнаружен труп женщины. По предварительной информации, ей было 90 лет.

Пожарные спасли 12 человек, среди них — двое детей.

На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет. Подробности происшествия выясняются.