Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Екатерина Прокудина – начальник отделения организации исполнительного розыска УФССП

Екатерине Прокудиной 36 лет. Работает начальником отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Имеет звание лейтенант внутренней службы.

– Профессия, которую я выбрала, очень интересна и многогранна. Считаю главной целью помощь людям и установление справедливости, — говорит Екатерина.

Катя замужем, воспитывает двух дочек — 12-летнюю Елизавету и трехлетнюю Викторию. В свободное от работы время участница нашего конкурса занимается творчеством — изготавливает украшения для своих детей.

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.