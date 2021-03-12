новости
новости
Регистрация
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Екатерина Прокудина – начальник отделения организации исполнительного розыска УФССП

Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Екатерина Прокудина – начальник отделения организации исполнительного розыска УФССП

Знакомьтесь с нашей новой участницей.

Екатерине Прокудиной 36 лет. Работает начальником отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Имеет звание лейтенант внутренней службы.

– Профессия, которую я выбрала, очень интересна и многогранна. Считаю главной целью помощь людям и установление справедливости, — говорит Екатерина.

Катя замужем, воспитывает двух дочек — 12-летнюю Елизавету и трехлетнюю Викторию. В свободное от работы время участница нашего конкурса занимается творчеством — изготавливает украшения для своих детей.

 

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.

Сюжет: Конкурс красоты для судебных приставов "Красотка в погонах"
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Зубрилина – замначальника отделения судебных приставов Советского района
Жизнь Тулы и области
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Зубрилина – замначальника отделения судебных приставов Советского района
сегодня, в 10:10, 37 2446 1
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Парамонова – главный инспектор отделения организации исполнительного розыска УФССП
Жизнь Тулы и области
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Парамонова – главный инспектор отделения организации исполнительного розыска УФССП
вчера, в 10:00, 30 2210 1
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Юлия Лаврова – старший инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП
Жизнь Тулы и области
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Юлия Лаврова – старший инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП
12 марта, в 20:00, 27 2020 1
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: встречайте, Дарья Егорова
Жизнь Тулы и области
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: встречайте, Дарья Егорова
11 марта, в 17:12, 34 2407 2
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
12 марта, в 16:40 +9
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судебные приставыконкурс красоты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С чем едят блины? Впервые за пять лет сметана начала догонять йогурт по потреблению
С чем едят блины? Впервые за пять лет сметана начала догонять йогурт по потреблению
Какие выплаты положены тулякам при рождении второго ребенка
Какие выплаты положены тулякам при рождении второго ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.