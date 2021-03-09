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Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: знакомьтесь, Мария Чекмарева

Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: знакомьтесь, Мария Чекмарева

Представляем первую участницу нашего конкурса красоты для судебных приставов.

Маше Чекмаревой 27 лет, она работает в должности инспектора отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Имеет звание младшего лейтенанта внутренней службы.

– Среди множества профессий есть такие, которые вызывают у нас особый интерес и симпатию, гордость и уважение. И эта — одна из них. Выбор профессии был осознанным шагом в моей жизни, — говорит Мария.

Среди увлечений девушки — рукоделие.

 

Напомним, Myslo запустил конкурс красоты, приуроченный к 8 Марта. Участницами станут 10 милых женщин — сотрудниц Управления федеральной службы судебных приставов Тульской области.

Мы расскажем о каждой героине в отдельной публикации. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую женщину в погонах.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и главного спонсора — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота на 3000, 5000 и 10 000 рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:52 +8
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