Губернатор поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

- Наши футболисты одержали долгожданную победу в чемпионате над одним из лидеров. Игра прошла в непростых погодных условиях, была напряженной — особенно в конце матча. Спасибо болельщикам, которые несмотря на положение команды в турнирной таблице, не отвернулись от нее и стали настоящим 12-м игроком. Наша поддержка очень важна для ребят. Мы верим в «Арсенал» и желаем ему успеха в дальнейших играх!, — сказал губернатор Алексей Дюмин.

Напомним, голы в матче забили Пантелеев, Ломовицкий, а также Тикнизян. В концовке второго тайма «Арсенал» остался вдевятером — по второй желтой карточке получили Громыко и Довбня.