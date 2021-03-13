Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Губернатор поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА
Оружейники обыграли армейцев со счетом 2:1.
- Наши футболисты одержали долгожданную победу в чемпионате над одним из лидеров. Игра прошла в непростых погодных условиях, была напряженной — особенно в конце матча. Спасибо болельщикам, которые несмотря на положение команды в турнирной таблице, не отвернулись от нее и стали настоящим 12-м игроком. Наша поддержка очень важна для ребят. Мы верим в «Арсенал» и желаем ему успеха в дальнейших играх!, — сказал губернатор Алексей Дюмин.
Напомним, голы в матче забили Пантелеев, Ломовицкий, а также Тикнизян. В концовке второго тайма «Арсенал» остался вдевятером — по второй желтой карточке получили Громыко и Довбня.
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