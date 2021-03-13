новости
новости
Регистрация
Тульский минздрав прокомментировал перевозку мебели в автомобиле скорой помощи
Фото из соцсетей.

Тульский минздрав прокомментировал перевозку мебели в автомобиле скорой помощи

Такое необычное использование машины скорой удивило туляков.

В соцсетях появилась фотография машины скорой помощи, в которой перевозят мебель. Тульский минздрав прокомментировал этот снимок:

- На фото — автомобиль областного Центра медицины катастроф, который после обновления автопарка медучреждения был передан в хозяйственный отдел. Предназначен для транспортировки сотрудников хозяйственной службы, мебели и медикаментов.

В ведомстве уточнили, что в автомобиле полностью демонтировано медицинское оборудование (аппарат ИВЛ, дефибриллятор, электрокардиограф) и медицинские укладки.

- Он не задействован в обслуживании вызовов к пациентам. На момент фото автомобиль осуществлял доставку холодильника из ремонтной мастерской на подстанцию скорой помощи.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 16:43 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
машина скорой помощиперевозка мебели

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Губернатор поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА
Губернатор поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА
В Туле открыли первый в России совместный салон-магазин МТС и Xiaomi
В Туле открыли первый в России совместный салон-магазин МТС и Xiaomi
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.