Тульский минздрав прокомментировал перевозку мебели в автомобиле скорой помощи

Фото из соцсетей.

В соцсетях появилась фотография машины скорой помощи, в которой перевозят мебель. Тульский минздрав прокомментировал этот снимок:

- На фото — автомобиль областного Центра медицины катастроф, который после обновления автопарка медучреждения был передан в хозяйственный отдел. Предназначен для транспортировки сотрудников хозяйственной службы, мебели и медикаментов.

В ведомстве уточнили, что в автомобиле полностью демонтировано медицинское оборудование (аппарат ИВЛ, дефибриллятор, электрокардиограф) и медицинские укладки.

- Он не задействован в обслуживании вызовов к пациентам. На момент фото автомобиль осуществлял доставку холодильника из ремонтной мастерской на подстанцию скорой помощи.