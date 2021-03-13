Тульский минздрав прокомментировал перевозку мебели в автомобиле скорой помощи
Такое необычное использование машины скорой удивило туляков.
В соцсетях появилась фотография машины скорой помощи, в которой перевозят мебель. Тульский минздрав прокомментировал этот снимок:
- На фото — автомобиль областного Центра медицины катастроф, который после обновления автопарка медучреждения был передан в хозяйственный отдел. Предназначен для транспортировки сотрудников хозяйственной службы, мебели и медикаментов.
В ведомстве уточнили, что в автомобиле полностью демонтировано медицинское оборудование (аппарат ИВЛ, дефибриллятор, электрокардиограф) и медицинские укладки.
- Он не задействован в обслуживании вызовов к пациентам. На момент фото автомобиль осуществлял доставку холодильника из ремонтной мастерской на подстанцию скорой помощи.