«Арсенал» прервал серию неудач и победил ЦСКА в напряженном матче – 2:1

Фото из архива Myslo.

Оружейники вели в счете на протяжении долгого времени, но в концовке игры едва не упустили победу. Текстовая трансляция матча от Myslo.

Статистика второго тайма:

Как же вовремя звучит финальный свисток! «Арсенал» вдевятером побеждает ЦСКА в Туле! Первая победа оружейников с октября 2020 года.

90+5' ЦСКА сейчас прощает «Арсенал»! Дивеев и Рондон не сумели закатить мяч практически в пустые ворота. Как же опасно сейчас было!

90+4' Очень нервная концовка матча. Теперь желтую получает Тикнизян.

90+3' Вот это поворот! Судья удаляет с поля Довбню. Игрок тоже получил вторую желтую. Вдевятером остались оружейники.

90+1' Громыко получает вторую желтую за нарушение правил! Вот так в концовке матча «Арсенал» остается в меньшинстве.

90' Шесть минут добавил арбитр ко второму тайму.

90' «Арсенал» пропускает гол! Тикнизян забросил мяч в ворота! 2:1.

89' Желтая Громыке за фол против Влашича.

88' А вместо Луценко вышел Джорджевич.

87' Любопытно. Кангва не сумел продолжить матч, сразу отправился в раздевалку. Его заменил Громыко.

86' Эвансу потребовалась помощь медиков. Получил повреждение в борьбе с соперником.

85' Марадишвили забрасывал в штрафную на Чалова, вратарь «Арсенала» оказался первым на мяче.

84' Замена у ЦСКА: вместо Эджуке вышел Тикнизян.

83' Довбня получил «горчичник» за затягивание времени. Очень долго вводил мяч в игру.

82' Эджуке подавал в штрафную, Шамов не сразу зафиксировал мяч.

81' Небольшая остановка в матче — на поле прорвался болельщик.

80' Желтая для Дивеева: игрок ЦСКА сбил Луценко на фланге.

79' Две замены у «Арсенала»: Панченко меняет Пантелеева, Эванс — Хлусевича.

77' Ломовицкий! Прострелил издалека — Акинфеев справился с ударом.

75' Шанс для ЦСКА: Влашич пробил со штрафного — мяч пролетел мимо ворот.

73' Бауэр пробежал по правой бровке к воротам соперника, но не успел отдать пас партнерам — Сигурдссон перехватил мяч.

71' Эджуке сместился в центр и нанес удар по воротам Шамова — наш голкипер без проблем забрал мяч.

70' Замена у «Арсенала»: Коновалов поменял Костадинова.

69' Футболисты ЦСКА прессингуют и заставляют оружейников ошибаться. В одном из эпизодов Шамов едва не скинул мяч на ногу сопернику. К счастью, Бауэр вовремя сориентировался.

68' Шамов сыграл надежно — забрал мяч после прострела армейцев.

65' Довбня опередил Чалова в штрафной и выбил мяч на угловой.

63' Бауэр грубо сыграл против Эджуке. Желтая карточка для арсенальца.

61' Двойная замена у армейцев: Сигурдссон меняет Зайнутдинова, Чалов — Ахметова.

59' Влашич подавал в штрафную площадь, оружейники выбили мяч подальше от ворот.

59' Хлусевич нарушил правила на Щенникове. Штрафной для ЦСКА.

55' Григалава принял на себя мощный удар Эджуке.

53' Снова «Арсенал» понесся в атаку. Рассказов обыгрался с Луценко и пробил по воротам — мимо.

51' Григалава наносил удар по воротам и попал в «стенку».

50' Дивеев на подступах к шттрафной сбил Чаушича. Штрафной для туляков.

49' Контратака «Арсенала». Ломовицкий перехватил мяч, отдал на Хлусевича, но оружейника остановили Зайнутдинов и Щенников.

46' По данным «Матч Премьер», игрока ЦСКА Марио Фернандеса увезли на скорой. У него рассечение, а также подозрение на сотрясение. Пожелаем игроку здоровья!

46' Продолжаем матч!

Замена у ЦСКА перед вторым таймом: Обляков меняет Кучаева.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Статистика первой половины игры:

Перерыв. Замечательный первый тайм, друзья!

45+4' Рондон упустил почти 100% голевой момент! В последний момент Довбня успел подстелиться под удар.

45+3' Луценко полетел к штрафной, закинул пас Хлусевичу, Даниил пробил очень неточно.

45' Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' 2:0!!! ЛОМОВИЦКИЙ!!!

Ломовицкий забил в ближний угол после передачи Пантелеева.

43' Это должно окрылить футболистов «Арсенала».

42' ГООООООООООООООООООЛ!!! 1:0!

Владислав Пантелеев прерывает голевую засуху «Арсенала».

41' Всю ответственность на себя сейчас берет Пантелеев, именно он подходит к «точке».

39' ПЕНАЛЬТИ! Зайнутдинов сбил Хлусевича в штрафной. Желтая карточка футболисту ЦСКА.

38' Сразу три игрока «Арсенала» накрывали Рондона, чтобы тот не обострил атаку.

36' Следом еще одна атака от армейцев — после подачи Влашича мяч забрал Шамов.

35' Штанга сейчас выручила оружейников! Влашич отдал классный пас на Эджуке, тот пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу.

30' Бауэр обострял атаку, отправив мяч в центр штрафной. Первыми на подборе оказались армейцы — Магнуссон выиграл борьбу на втором этаже, не дав Луценко принять пас.

29' Наконец-то слышно и тульских болельщиков!

26' Только сейчас ЦСКА удалось сделать замену: вместо травмированного Фернандеса вышел Щенников.

26' Чаушич издалека мощно зарядил по воротам — мяч пролетел намного выше перекладины.

23' В предыдущем эпизоде в борьбе за мяч Ломовицкий случайно наступил на лицо Фернандеса. Выглядело это довольно жутко. Марио не смог подняться самостоятельно, его унесли с поля на носилках.

22' Хлусевич с правого фланга забросил мяч в центр на Ломовицкого, Влашич помешал Александру нормально принять мяч.

17' Опасно! После передачи Чаушича Луценко едва не переправил «снаряд» в ворота Акинфеева. Евгений немного разминулся с мячом.

16' Пока игра переместилась на половину поля московской команды. Туляки пытаются организовать прессинг.

14' Сегодняшний матч решил посетить губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

14' Футболисты ЦСКА устроили «пожар» у ворот оружейников: Эджуке отправил диагональную передачу на Влашичу, туляки заблокировали соперника.

13' Медики оказали помощь Костадинову, игрок вернулся на поле. Вроде, всё обошлось.

12' Костадинов неудачно принял мяч и, похоже, травмировался. Кажется, футболист не сможет продолжить матч, сразу побежал переодеваться Игорь Коновалов.

10' Оружейники развили пару неплохих атак — столичная команда очень плотно обороняется.

6' Мощнейшая поддержка армейских болельщиков. Сейчас на стадионе слышно только их. Туляки пока весьма скромно болеют за свою команду. Кстати, фанаты обещали оставить оружейников без поддержки в первом тайме. Такой своеобразный бойкот.

5' Влашич прорвался по флангу к штрафной, прострелил по воротам, но Бауэр успел выбить мяч на угловой.

3' «Арсенал» заработал штрафной. Пантелеев с Ломовицким быстренько разыграли стандарт и забросили мяч к воротам. Пробивал Довбня — удар вышел слабым и неточным.

1' Звучит стартовый свисток. Поехали!

0' Главный арбитр матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

0' Составы на матч уже известны.

У оружейников не сыграет дисквалифицированный Сергей Ткачев. Кроме того, тренер Дмитрий Парфенов сделал ряд перестановок по сравнению с игрой против «Локомотива». В частности, в воротах появился Егор Шамов вместо Артура Нигматуллина.

0' Несколько дней назад пресс-служба тульского клуба объявила, что все билеты на матч проданы. Кажется, на стадионе ожидается аншлаг.

0' Команды прибыли на Центральный стадион. Фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' Кстати, соперники встрется и в четвертьфинале Кубка России. Матч состоится в Туле 8 апреля в Туле в 19.30.

0' Предыдущий матч между командами завершился со счетом 5:1 в пользу ЦСКА. Игра проходила в Москве 26 октября 2020 года.

0' «Арсенал» и ЦСКА встречались в рамках РПЛ 11 раз. Восемь раз побеждали армейцы, трижды — оружейники. За всю историю встреч ни разу команды не играли вничью.

Разница забитых мячей — 8 — 26.

0' Разбираться в причинах неприятной ситуации оставим экспертам. Мы же посмотрим на турнирную таблицу. Безрезультатная игра привела к тому, что «Арсенал» рухнул в зону вылета.

ЦСКА же — один из лидеров чемпионата. В случае победы армейцы поднимутся на первую строчку таблицы.

0' «Арсенал» близок еще к одному антирекорду. Никогда в истории чемпионатов России тульская команда не проигрывала подряд три матча с крупным счетом.

0' Еще один ужасающий факт: «Арсенал» не может забить семь матчей подряд. Голевая засуха уже, честно говоря, очень напрягает.

0' Ну что, какие у вас прогнозы на матч? Сумеют ли оружейники прервать свою печальную серию неудач? 10 матчей подряд «Арсенал» не может победить в РПЛ. Последний раз тульская команда побеждала аж 18 октября! Тогда на своем канониры одержали верх над «Уралом». С тех пор всё перестало клеится.

0' Добрый день, друзья! Сегодня наш «Арсенал» сыграет на своем поле против столичного ЦСКА. Матч 22-го тура РПЛ начнется в 14.00. Присоединяйтесь к нашей трансляции!