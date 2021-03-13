Из-за ДТП в Туле на ул. Калинина образовалась огромная пробка

Фото очевидца.

В Туле на пересечении улиц Калинина и Плеханова столкнулись «Шкода» и каршеринговый автомобиль «Ниссан». Как рассказал Myslo очевидец, у «Шкоды» разбита фара.

Участники ДТП полностью перекрыли проезжую часть, из-за чего на участке образовалась серьезная пробка. Автомобилисты объезжают затор по тротуару.

Напомним, подобная авария сегодня случилась на ул. Металлургов. Столкнувшиеся автобус и «Матиз» тоже перекрыли дорогу. Водители в нарушение ПДД объезжали ДТП по тротуару.