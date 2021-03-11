Умные часы или фитнес-браслеты: что туляки дарили на 23 Февраля и 8 Марта

Расскажем, что в тренде этой весной.

Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 Марта. По данным аналитиков «МегаФон Ритейл», рост спроса на них накануне праздника оказался в два раза ниже, чем в прошлом году.

Этой весной в тренде — умные часы и фитнес-браслеты. Интерес к таким гаджетам вырос втрое. Самые популярные модели: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Наиболее чаще заказывают зеленые, розовые и серые цвета.

Те, кто всё же решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 Февраля они также пользовались популярностью. Ожидаемо растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

Интересно, что в прошлом году планшеты не пользовались спросом накануне праздников, но сейчас ситуация изменилась: их продажи возросли.

Аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, умные зубные щетки и весы, которые активно дарили 23 Февраля, накануне 8 Марта в число быстрорастущих категорий не попали.

Средняя стоимость подарков в этом году — от 15 000 до 20 000 рублей, этот ценовой диапазон растет наиболее активно.

За подарками накануне 8 Марта чаще идут не в интернет-магазин, а в розничные салоны — там в предпраздничные дни все категории показывают более активный рост.

В Experience Store, магазинах нового формата МегаФона, кроме умных часов высоким спросом пользуются умные колонки и смартфоны Apple. Также покупатели активно интересуются аксессуарами и устройствами для умного дома. Самый быстрорастущий ценовой диапазон здесь от 25 тысяч до 30 тысяч рублей.