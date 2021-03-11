Обмен стадиона на депо: за директора «Тулгорэлектротранса» документ подписал кто-то другой

В ходе судебного заседания допрошен Геннадий Мельников, который с 2013 по 2014 год был директором МКП «Тулгорэлектротранс» (ТГЭТ).

В Советском районном суде сегодня состоялось очередное заседание по уголовному делу, возбужденному по факту мены территории депо на ул. Оборонной в Туле на территорию Центрального стадиона. После сделки спортивный объект вместе с территорией перешел в собственность города.

В ходе заседания был допрошен Геннадий Мельников, который с 2013 по 2014 год был директором МКП «Тулгорэлектротранс» (ТГЭТ).

Напомним, еще до назначения Мельникова руководителем ТГЭТ, в 2005 году, трамвайное депо №1 на ул. Оборонной было официально закрыто, а в начале 2008 года передано службе автобусного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс» и переоборудовано в автобусный парк.

Однако в суде Мельников рассказал, что территория депо не подходила для автобусного парка по целому ряду причин: подъезд был неудобный, а ремонтные ямы в парке предназначались для трамваев и не были переделаны для автобусов, поэтому рассматривалась возможность переноса автобусного парка, но подходящих территорий тогда не нашли.

28 января 2015 года, по информации Myslo, земля и комплекс зданий бывшего депо №1 МКП «Тулгорэлектротранс» до договору мены перешло в собственность замдиректора по юридическим вопросам этого же предприятия Ирины Злобиной.

Городу же по тому же договору отошел во владение принадлежащий ей объект недвижимости на территории стадиона «Арсенал», состоящий из Центрального спортивного ядра с западной, восточной, северной и южной трибунами, а также футбольное поле и объект по по адресу ул. Железнодорожная, 47-а. Кстати, стадионом женщина владела всего чуть больше месяца – с 11 декабря 2014 года.

Вскоре Злобина сдала территорию депо в аренду «Тулгорэлектротрансу». Об условиях аренды, ее стоимости подробно рассказала в суде начальник юридического отдела «Тулгорэлектротранса». Отметим, что впоследствии эта территория ушла под многоэтажную застройку: сейчас там новый ЖК.

Сегодня, 11 марта, в ходе судебного заседания были исследованы документы, касающиеся оценки имущества ТГЭТ перед продажей. Мельников отметил, что не помнит обстоятельств и целей заключения договора на проведение оценки. Также он не может ответить, ставилась ли ему такая задача городской администрацией или комитетом имущественных и земельных отношений. В том числе потому, что иногда такие указания давались «неофициально» – в устной форме. Звонила ли ему по этому поводу Силаева (на данный момент главная фигурантка уголовного дела), он тоже не помнит.

Затем суд ознакомился с копией письма от имени Мельникова в адрес председателя КИЗО Татьяны Силаевой. В нем содержался отчет об оценке имущества на ул. Оборонной. Мельников сказал, что он указан подписантом, но подпись в документе не его, и предположил, что это подпись Злобиной. Почему она подписала документ от его имени и не указала своей должности, он тоже не знает.

Напомним, на скамье подсудимых — заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Татьяна Силаева. Ей вменяют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На момент совершения преступления она занимала пост председателя КИЗО.

По версии следствия, в результате действий Силаевой в 2014 году был заключен договор мены недвижимого имущества. Это привело к выбытию из оперативного управления МКП «Тулгорэлектротранс» имущества по адресу Тула, ул. Оборонная, 102 и исключило возможность его безвозмездного использования предприятием для размещения и эксплуатации службы автобусного парка. В результате «Тулгорэлектротрансу» был причинен ущерб на сумму более 61,3 млн рублей.