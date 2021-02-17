Женщина пыталась продать пяти тулякам арендованный автомобиль
Ее дочь занималась прокатом автомобилей, и гражданка, ранее неоднократно судимая за мошенничество, не смогла удержаться от искушения.
В Туле 50-летняя жительница Киреевска признана виновной в мошенничестве.
Судом установлено, что в августе 2016 года дочь обвиняемой приобрела франшизу по прокату автомобилей. Девушка руководила компанией только на бумаге, а по факту бизнесом занималась ее мама, ранее неоднократно судимая за мошенничества.
В марте 2018 года обвиняемая заключила очередной договор о приобретении автомобиля Hyundai Solaris в аренду. И тут же заключила договор купли-продажи иномарки сразу с пятью людьми. Каждому из них она сообщила, что машина – собственность ее компании.
Решением суда обвиняемой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.