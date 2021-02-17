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Женщина пыталась продать пяти тулякам арендованный автомобиль

Женщина пыталась продать пяти тулякам арендованный автомобиль

Ее дочь занималась прокатом автомобилей, и гражданка, ранее неоднократно судимая за мошенничество, не смогла удержаться от искушения.

В Туле 50-летняя жительница Киреевска признана виновной в мошенничестве.

Судом установлено, что в августе 2016 года дочь обвиняемой приобрела франшизу по прокату автомобилей. Девушка руководила компанией только на бумаге, а по факту бизнесом занималась ее мама, ранее неоднократно судимая за мошенничества. 

В марте 2018 года обвиняемая заключила очередной договор о приобретении автомобиля Hyundai Solaris в аренду. И тут же заключила договор купли-продажи иномарки сразу с пятью людьми. Каждому из них она сообщила, что машина – собственность ее компании.

Решением суда обвиняемой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:27 +3
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