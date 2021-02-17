Туляков приглашают на творческую встречу с режиссером Александром Хантом

20 февраля в 15.00 пройдет показ фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», а сама встреча состоится в 16.30.

Александр Хант — российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и оператор, лауреат премии «Ника-2018» в номинации «Открытие года».

На встрече с туляками он расскажет о своем дебюте в кино и первых короткометражках, даст советы начинающим кинематографистам. Гости узнают, как проходили съемки его фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», как картину восприняли критики и зрители, а также о новом фильме «Межсезонье».

Главные роли в криминальной драме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» исполнили Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина и Алина Насибуллина.

Этот фильм получил множество наград, в числе которых приз фестиваля «Сталкер» за лучший игровой фильм, Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах в секции «К Востоку от Запада», главный приз кинофестиваля «Окно в Европу».

Трейлер фильма:

Мероприятие пройдет в творческом пространстве «Девятка» по адресу: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, тел. 70-43-59. Вход свободный. 18+

Творческая встреча организована совместно с межрегиональной киношколой «Ру-кино».