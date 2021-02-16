Президент Тульского транспортного союза: «Маршруткам невыгодно возить за 20 рублей»

Ранее мы сообщали, что «Тульская транспортная компания», которая занимается перевозками на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах, направила письмо министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику. В письме содержится просьба рассмотреть возможность повышения тарифов на проезд на 50%.

Стоит напомнить, что весной 2019 года уже была похожая ситуация , но тогда перевозчики просили рассмотреть возможность повышения тарифа с 20 до 25 рублей.

В марте 2019 года сообщили, что с перевозчиками «достигнуто взаимопонимание» и уведомление о повышении отозвали.

Мы попросили прокомментировать президента Тульского регионального транспортного союза ситуацию с возможным повышением. Как объяснила Вера Коротких, в 2019 году совещание по транспорту проводил Алексей Крыгин, занимавший тогда пост заместителя главы городской администрации. После встречи в адрес регионального министерства транспорта было направлено письмо о необходимости тарифов с обоснованиями причины.

Вера Коротких. – На следующий день после собрания Алексей Крыгин написал в УФАС письмо о том, что коммерческие перевозчики хотят в сговоре поднять тарифы. Меня пригласили в антимонопольный, выдали предостережение, чтобы не нарушили закон. Но инициатива была не наша, а перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам, а я как представитель Союза должна была им помочь, походатайствовать перед министром о необходимости. Перевозчики законопослушные, грамотные и вопрос о повышении сняли. И вот, с тех пор прошло полтора года. Теперь Алексей Крыгин, который ушел в коммерческую структуру, наверное понял, что тогда совершил ошибку, и решил выйти с инициативой о повышении.

Вера Коротких уверена, что повышать тариф на проезд – жизненно необходимо для перевозчиков. По ее словам, за период работы в администрации Алексей Крыгин своими методами работы привел к тому, что раньше было чуть менее 1400 машин на коммерческих маршрутах, а сейчас осталось около 400.

«На 40К раньше работало порядка 30 машин, а сейчас 3, максимум — 4. Несколько маршрутов закрыты, так как перевозчики не могут их обслуживать. На многих других маршрутах количество уменьшилось на 2/3. Если не повысить тариф, скоро может не остаться и 400 имеющихся сейчас машин», — заключили Вера Коротких.