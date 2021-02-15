В Туле хотят поднять стоимость проезда в маршрутке до 30 рублей

«Тульская транспортная компания», которая занимается перевозками на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах, направила письмо министру транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиону Дуднику. В письме содержится просьба рассмотреть возможность повышения тарифов на проезд на 50%.

В качестве обоснования директор «Тульской транспортной компании» Алексей Крыгин приводит несколько доводов. Например, в ближайшее время для комфорта пассажиров планируется закупка 41 автобуса, так как сейчас у компании 300 автобусов, средний возраст которых составляет 10 лет.

Также перевозчик сообщает, что сейчас остро стоит вопрос укомплектованности штата водителей:

«Тяжелые условия труда, большая ответственность и невысокая заработная плата не привлекают в транспортную отрасль молодых людей. Средний возраст работающих в компании водителей составляет более 50 лет. В этой связи приобретает особую актуальность популяризация профессии водителя автобуса, в том числе такими методами, как повышение заработной платы, предоставление всевозможных льгот и стимулирующих выплат, а также предоставление возможности работы на новых комфортабельных автобусах», — говорится в письме.

Кроме того, директор «Тульской транспортной компании» ссылается на то, что тарифы на проезд не повышались уже шесть лет, тогда как цены на топливо, коммунальные платежи и содержание инфраструктуры предприятия серьезно выросли.

Письмо перевозчика датировано 11 февраля. Myslo будет следить за развитием событий.