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День защитника Отечества на Куликовом поле: ралли-спринт, богатырские игры и хоккей с метлами

День защитника Отечества на Куликовом поле: ралли-спринт, богатырские игры и хоккей с метлами

Публикуем программу мероприятия.

22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в музейном комплексе в Моховом состоится ралли-спринт «Пересвет». Тульская Федерация автомобильного спорта в третий раз проведет на Куликовом поле соревнования для автогонщиков. Традиционно на трассу выйдут как мужчины, так и женщины. Программу соревнований можно посмотреть на сайте федерации.

Зрителям соревнований предложат проверить силу и ловкость в богатырских состязаниях и отведать богатырского угощения. Куликово поле испытает сильную половину человечества в турнире. Крепкой рукой мужчины поразят мишень из лука, попробуют метать копье-сулицу, выстоят в сельских испытаниях, сразятся в поединке. Победители турнира уедут с Куликова поля в звании «Богатырь 2021 года».
 
 
Также в спортивно-развлекательной программе на открытом воздухе — хоккей с метлами, метание блинов, городки, боулинг с матрешками и другие развлечения. Смельчаков и ловкачей будут ждать на площади перед центром приема посетителей Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом. Начало программы в 11.00.
 
 
С целью предотвращения распространения COVID-19 музей-заповедник подготовил индивидуальные культурно-экскурсионные программы «Богатырские игры +». В рамках программы можно посетить Музей Куликовской битвы, пострелять из лука в средневековом тире, сразиться в поединках на мягких мечах, выковать монетку на память, прокатиться в санях.
 
 
Помимо знакомства с экспозицией и развлечений участников программы ждет богатырская трапеза. Повара музейного кафе приготовят кашу из полбы, выращенной на Куликовом поле, мясо на вертеле, угостят чаем из трав Куликова поля. Время проведения – с 12.00 до 15.00. Рекомендована предварительная запись.
 
Подробную программу и условия участия можно посмотреть на сайте музея.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:20 +1
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музей-заповедник Куликово ПолеДень защитника Отечестваралли Пересвет

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