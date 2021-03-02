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Обладатели карты «МИР» будут платить за проезд в тульском транспорте 16 рублей
Фото из архива Myslo.

Обладатели карты «МИР» будут платить за проезд в тульском транспорте 16 рублей

Льгота будет действовать на протяжении четырех месяцев.

На оперативном совещании в здании правительства обсудили тему повышения стоимости проезда в тульском транспорте.

Заместитель губернатора Сергей Егоров отметил, что в регионе тарифы на проезд не повышались с 2014 года. За это время подорожали горюче-смазочные материалы, перевозчики закупали тахографы, валидаторы и пр. В общей сложности за 6 лет себестоимость пассажирских перевозок выросла на 82%.

- Правительством Тульской области совместно с национальной системой платежных карт достигнуто соглашение о льготной цене для тех, кто пользуется картой «МИР», — сообщил Сергей Егоров.
 
С 1 марта и по 30 июня пассажиры любого городского транспорта, которые используют бесконтактную карту «МИР», получат скидку в размере
5 рублей при проезде.
Так, в муниципальном транспорте вместо 21 рубля проезд по безналу будет стоить 16 рублей, в маршрутках — 20 рублей.
 
Напомним, с 1 марта в Тульской области выросла стоимость проезда в общественном транспорте. За проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае теперь придется заплатить:
 
  • 25 рублей при оплате наличными;
  • 21 рубль при оплате банковской картой;
  • 19 рублей при оплате картой «Тройка».

В маршрутках проезд при оплате наличными стоит 25 рублей.

Сюжет: Повышение стоимости проезда в Туле-2021
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