Официально: в Туле и области с 1 марта повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Об этом на брифинге заявили министр транспорта Дудник и глава администрации Тулы Миляев.

В Туле на муниципальном транспорте стоимость проезда увеличится до 25 рублей, по безналичному расчету будет стоить 21 рубль, по карте «Тройка» — 19 рублей.

Сообщается, что на проездной цена снижена на 500 рублей, то есть он будет стоить 1000 руб. вместо 1500. Для 25 категорий льготников не будут повышать цену на проездные.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник отметил, что перевозчики-маршруточники имеют право самостоятельно устанавливать ценник, и рекомендовал им следовать схеме тарификации в муниципальном транспорте.

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