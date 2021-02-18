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Официально: в Туле и области с 1 марта повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Официально: в Туле и области с 1 марта повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Об этом на брифинге заявили министр транспорта Дудник и глава администрации Тулы Миляев.

В Туле на муниципальном транспорте стоимость проезда увеличится до 25 рублей, по безналичному расчету будет стоить 21 рубль, по карте «Тройка» — 19 рублей.
 
 
Сообщается, что на проездной цена снижена на 500 рублей, то есть он будет стоить 1000 руб. вместо 1500. Для 25 категорий льготников не будут повышать цену на проездные.
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник отметил, что перевозчики-маршруточники имеют право самостоятельно устанавливать ценник, и рекомендовал им следовать схеме тарификации в муниципальном транспорте.
 
Подробные разъяснения читайте позже на Myslo.
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