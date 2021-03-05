«Терминал не работает!»: туляки жалуются, что водители маршруток перестали принимать безнал

Фото из архива Myslo.

За это водителя могут оштрафовать или даже уволить.

В редакцию Myslo поступило несколько жалоб от туляков, которые не смогли оплатить проезд в маршрутках безналом. Они уверяют, что с такой ситуацией сталкиваются постоянно, и именно после повышения стоимости проезда.

– При попытке воспользоваться безналичным расчетом водитель маршрутки заявил, что терминал временно не работает. Причины я не стал выяснять, но подобная ситуация повторялась уже несколько раз. То есть по сути ограничивается мое право воспользоваться более выгодным для меня вариантом оплаты (в случае с картой «Мир»), — написал наш читатель Артур.

Myslo обратился за комментарием к президенту Тульского транспортного союза Вере Коротких. Она сообщила, что каждый такой случай будет рассмотрен отдельно.

Что делать, если водитель говорит: «Терминал не работает?»

– Вопросы могут возникать, если кто-то предлагает для оплаты карту «Тройка», – в коммерческом транспорте она пока не работает. Это единственный момент, когда водитель может отказать в оплате по безналу.

Человек, который зашел в маршрутку, может оплатить проезд наличным или безналичным расчетом, любой картой, в том числе и «Мир». Что значит – не работает терминал? В таком случае рекомендую пассажиру записать номер маршрутки, фамилию водителя и пожаловаться на него по телефону горячей линии прямо из маршрутки. Проблему можно решить на месте, здесь и сейчас, это рабочие моменты.

Да, бывает человеческий фактор. И каждый подобный случай будет очень жестко разбираться на предприятии, вплоть до того, что такой водитель просто больше не будет работать. Среди водителей нет какого-либо недовольства, никто не кричит, не жалуется. Все приняли ситуацию правильно, потому что мы живем в век цифровизации. Они понимают, что будет либо так, либо никак.

Машину с неработающим терминалом из гаража не выпускают. Если терминал сломался, водитель звонит с конечной, ему привозят резервный, ставят, а сломанный увозят в банк. Эта работа у нас производится оперативно.

Водитель отвечает за исправность машины, наличие ГЛОНАССа, за то, что он трезвый, что его выпустил механик и что у него работает безналичная система оплаты. По-другому из гаража не выпускают.

А конфликты всегда случаются — и в трамвае, и в троллейбусе, и в аптеке. У кого-то может дважды пройти оплата. В таком случае деньги возвращаются беспрекословно, быстро, оперативно.

Бывают маршруты, где не работает связь. Но всё равно, если такое получается, проезд можно оплатить чуть позже. Всё можно решить.

Мы с удовольствием будем решать вопросы, только нужно правильно с ними обратиться, — говорит Вера Коротких.

Некоторые пассажиры столкнулись с такой проблемой, когда водитель говорит: «У меня разрядился терминал». По словам Веры Александровны, такая ситуация приравнивается к неисправности:

– Это тоже ненормально, и такой факт нужно зафиксировать. Если водитель вдруг схитрил, он получил очень серьезное наказание вплоть до штрафа.

Если у меня нет налички, а терминал не работает, я могу ехать бесплатно?

– Человек должен понимать, что это платная услуга. В магазине же нельзя забрать буханку хлеба, не заплатив. У вас нет наличных, не платите картой, ну извините, идите в другой магазин. Так же и с маршруткой. Почему-то пассажиры думают, что в транспорте можно ездить бесплатно.

Жалобщики считают, что водителям невыгодно брать за проезд по безналу. Но Вера Коротких уверяет, что это не так.

– От этого водителям нет никакой финансовой выгоды. Они получают зарплату, у них четкая фиксация. Они не могут просто взять горстку денег и положить себе в карман.

И напоследок Вера Александровна отметила:

– Любой вопрос можно решить. Мы за то, чтобы не было жалоб, и тоже хотим, чтобы всё было идеально.

Друзья, расскажите, сталкивались ли вы с ситуацией, когда водитель говорит, что терминал не работает? Это было в маршрутке или в муниципальном транспорте? Как решали проблему? Пишите нам в комментариях.