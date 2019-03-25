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Коммерческие перевозчики Тулы отозвали требования о повышении платы за проезд в маршрутках
Фото из архива Myslo.

Коммерческие перевозчики Тулы отозвали требования о повышении платы за проезд в маршрутках

Об этом заявил глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании у губернатора.

25 марта на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин спросил у главы администрации Тулы о ситуации с повышением платы за проезд в городском транспорте.

Евгений Авилов пояснил, что 22 марта администрация города провела встречу с представителями транспортных компаний, где озвучила позицию муниципалитета о нецелесообразности повышения платы за проезд в маршрутках Тулы с 20 рублей до 25 рублей.

– По итогам совещания мы достигли взаимопонимания по тарифу в размере действующего – 20 рублей. Транспортные компании отозвали свои уведомления о повышении тарифа, — заявил Евгений Авилов.

– Этот вопрос должен решаться на уровне областного центра и не должен в принципе доходить до уровня профильного министерства и личного моего вмешательства, — парировал губернатор. — Работа должна проводиться системно. Перевозчики — представители бизнеса, их надо тоже слышать и понимать. А вам надо расставлять приоритеты, учитывать интересы граждан и находить компромиссы с бизнесом. Эти процессы должны быть открыты и прозрачны.

По словам губернатора, транспортный вопрос должен быть всегда на особом контроле администрации, потому что связан с безопасностью наших граждан. К перевозчикам предъявляются определенные требования — соблюдение расписания, техническая исправность подвижного состава, соблюдение ПДД водителями.

– Это зона Вашей ответственности, и подходите к ней ответственно! — сказал Алексей Дюмин и напомнил про дорожную карту по совершенствованию работы муниципального транспорта. — Как предлагаете искоренять застарелые проблемы городского транспорта?

По словам Евгения Авилова, в настоящее время МКП «Тулгорэлектртранс» является единственным городским перевозчиком, осуществляющим перевозки по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате проезда.

– Существующим расписанием предусмотрен ежедневный выпуск на маршруты в дневное время общим количеством 248 ед. техники (130 автобусов + 53 троллейбуса + 65 трамваев), в вечернее время — 85 ед. техники (36 автобусов + 18 троллейбусов + 31 трамвай). В среднем ежедневный недовыпуск техники на маршруты составляет порядка 15-20%, — пояснил глава администрации Тулы.

Как показал анализ ситуации, на линии должно работать больше подвижного состава: 293 ед. техники (161 автобус+57 троллейбусов+75 трамваев), в том числе в вечернее время 154 ед. (85 автобусов+38 троллейбусов+31 трамвай). То есть налицо недовыпуск подвижных единиц на линию, недостаточное обеспечение транспортом в вечернее время суток и, соответственно, длительные интервалы движения и несоблюдение установленного расписания.

По словам Авилова, основная причина сложившейся ситуации — нехватка кадров: в автобусном парке при штатной численности 295 человек вакантны 69 позиции (23%), в трамвайном парке при штатной численности 180 чел имеется 28 вакансий (16%), в троллейбусном парке при штатной численности 155 чел — 44 вакансии (28%).

Чтобы сделать работу водителей финансово привлекательной, по поручению администрации города МКП «Тулгорэлектртранс» с 1 апреля 2019 года повысит зарплату рабочих специальностей предприятия (водители, слесаря, кондуктора).

Увеличение заработной платы водителей предполагается на 35% и составит 41 тыс. руб. за полный баланс рабочего времени.

Разработана мотивационная программа по бесплатному обучению водителей автобусов, трамваев, троллейбусов с последующим трудоустройством. На период обучения выплачивается стипендия в размере 15 тыс. руб. в месяц. Срок обучения до 6 мес.

Для увеличения объемов перевозок проведены переговоры и достигнуты договоренности со сторонними перевозчиками о привлечении их в качестве субподрядчиков. Так будут закрыты «пробелы» в расписании городского транспорта.

– Это оперативные меры. А комплекс мероприятий, необходимых для кардинального изменения транспортной системы, будет представлен согласно утвержденной дорожной карты по упорядочению движения в Туле, — пояснил Евгений Авилов.

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 17:26 +6
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