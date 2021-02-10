Туляк за 1 млн рублей продает куртку-невидимку

Товар мало того, что уникальный, так еще и новый, уверяет продавец.

На сайте «Авито» туляк разместил объявление о продаже куртки-невидимки.

Автор объявления Алекс коротко описывает свой товар: «Куртка-невидимка ранее не использовалась. Размер 48–50 (XL)», и просит за нее 1 млн рублей. А что тут добавишь, если куртка невидима?

Забавные объявления туляки публикуют периодически. Достаточно вспомнить предложение купить детский рисунок за 5 млн рублей или взять в аренду человека всего за 689 рублей, приобрести простой камень за 200 тыс. рублей и 38 утюгов за 21 тыс. рублей.