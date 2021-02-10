новости
новости
Регистрация
Туляк за 1 млн рублей продает куртку-невидимку

Туляк за 1 млн рублей продает куртку-невидимку

Товар мало того, что уникальный, так еще и новый, уверяет продавец.

На сайте «Авито» туляк разместил объявление о продаже куртки-невидимки. 

Автор объявления Алекс коротко описывает свой товар: «Куртка-невидимка ранее не использовалась. Размер 48–50 (XL)», и просит за нее 1 млн рублей. А что тут добавишь, если куртка невидима? 

Забавные объявления туляки публикуют периодически. Достаточно вспомнить предложение купить детский рисунок за 5 млн рублей или взять в аренду человека всего за 689 рублей, приобрести простой камень за 200 тыс. рублей и 38 утюгов за 21 тыс. рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:50 +9
Другие статьи по темам
Событие
авитообъявленияпродается в Туле
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После жалоб жителей в Туле появится новый автобусный маршрут
После жалоб жителей в Туле появится новый автобусный маршрут
В Киреевском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с Renault Sandero
В Киреевском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с Renault Sandero
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.