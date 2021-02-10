В Киреевском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с Renault Sandero

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.

Утром 10 февраля на автодороге Тула – Новомосковск в Киреевском районе произошло ДТП. Неподалеку от поворота на деревню Новая Вьевка столкнулись Renault Sandero Stepway и грузовая ГАЗель.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, женщина – водитель Renault начала обгон, не успела вернуться обратно на свою полосу и совершила лобовое столкновение с грузовиком.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.