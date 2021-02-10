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В Киреевском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с Renault Sandero
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Киреевском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с Renault Sandero

По предварительной информации, в ДТП обошлось без пострадавших.

Утром 10 февраля на автодороге Тула – Новомосковск в Киреевском районе произошло ДТП. Неподалеку от поворота на деревню Новая Вьевка столкнулись Renault Sandero Stepway и грузовая ГАЗель.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, женщина – водитель Renault начала обгон, не успела вернуться обратно на свою полосу и совершила лобовое столкновение с грузовиком.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.
Галерея
В Киревском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с внедорожником, Фото: 1
В Киревском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с внедорожником, Фото: 2
В Киревском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с внедорожником, Фото: 3
В Киревском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с внедорожником, Фото: 4
В Киревском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с внедорожником, Фото: 5
В Киревском районе ГАЗель перевернулась после столкновения с внедорожником, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:29 +2
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