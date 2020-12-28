Фото: Авито.
Туляк продает детский рисунок за 5 миллионов рублей
Картина выложена на сайте бесплатных объявлений.
Житель Тулы решил продать картину дочери за 5 миллионов рублей. Соответствующее объявление выложено на Авито.
– Данную картину мой ребенок нарисовал в два года. Никто не верит, что мы с ней ее продадим:). Творчество — дело такое (мечтатель), — пишет туляк.
Друзья, как думаете, что изображено на рисунке? А вы купили бы детскую картину за такую сумму? Делитесь мнением в комментариях!
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