новости
новости
Регистрация
Туляк продает детский рисунок за 5 миллионов рублей
Фото: Авито.

Туляк продает детский рисунок за 5 миллионов рублей

Картина выложена на сайте бесплатных объявлений.

Житель Тулы решил продать картину дочери за 5 миллионов рублей. Соответствующее объявление выложено на Авито.

– Данную картину мой ребенок нарисовал в два года. Никто не верит, что мы с ней ее продадим:). Творчество — дело такое (мечтатель), — пишет туляк.

 

Друзья, как думаете, что изображено на рисунке? А вы купили бы детскую картину за такую сумму? Делитесь мнением в комментариях!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
картина ребенокдетский рисунок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки обсуждают странное свечение в небе
Туляки обсуждают странное свечение в небе
Погода в Туле 28 декабря: ветрено и морозно
Погода в Туле 28 декабря: ветрено и морозно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.