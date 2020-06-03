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В Туле на Авито продают настоящий самолет. А еще – простой камень за 210 тысяч и 38 утюгов

В Туле на Авито продают настоящий самолет. А еще – простой камень за 210 тысяч и 38 утюгов

Представляем вам свежую подборку объявлений, загадочных и удивительных.

После сегодняшней новости о продаже почти настоящего Шишкина за миллион рублей, мы в очередной раз прошерстили Авито. Раздел «Хобби, коллекционирование» на популярном сайте бесплатных объявлений — это просто праздник какой-то. Там весело!

Начнем с «крупняка».

Самолет. 4 300 000 руб.

«Двигателя демонтированы, самовывоз и саморазбор, фото и видео могу больше прислать в Вацап в Вайбер», — так представил лот автор объявления (орфография сохранена).

Вот так-то, самолет. Правда, в профиле автора указано, что он из Череповца Вологодской области, но летательный аппарат продает почему-то в Туле.

Пушка-сорокапятка. Макет. 50 000 руб.

«Продам макет пушки „Сорокопятки“. Раскладывающаяся бронечасть — Транспортное и Боевое положение (складывается лобовая броня и нижний бронелист). Механизированные наводки „вертикали“ и „горизонтали“.
На Праздновании 9 Мая использовалась в качестве „пусковой установки“ для салюта. Торг — не уместен…)))».

простой камень. 210 000 руб.
Да-да, так и есть. Мы не ошиблись. Действительно камень, действительно за 210 тысяч.
 
 
метеорит «голова пришельца». 150 руб. за грамм
«Метеорит, великолепный экземпляр, Артефакт! Вес — 15.3 кг. Темно зеленый оплавленный космический тектит. Цена за грамм», — пишет автор.
 

38 утюгов

И последний лот на сегодня — 38 утюгов. Вся коллекция обойдется в 21 000 рублей. 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:02 +1
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