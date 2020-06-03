В Туле на Авито продают настоящий самолет. А еще – простой камень за 210 тысяч и 38 утюгов
Представляем вам свежую подборку объявлений, загадочных и удивительных.
После сегодняшней новости о продаже почти настоящего Шишкина за миллион рублей, мы в очередной раз прошерстили Авито. Раздел «Хобби, коллекционирование» на популярном сайте бесплатных объявлений — это просто праздник какой-то. Там весело!
Начнем с «крупняка».
«Двигателя демонтированы, самовывоз и саморазбор, фото и видео могу больше прислать в Вацап в Вайбер», — так представил лот автор объявления (орфография сохранена).
Вот так-то, самолет. Правда, в профиле автора указано, что он из Череповца Вологодской области, но летательный аппарат продает почему-то в Туле.
«Продам макет пушки „Сорокопятки“. Раскладывающаяся бронечасть — Транспортное и Боевое положение (складывается лобовая броня и нижний бронелист). Механизированные наводки „вертикали“ и „горизонтали“.
На Праздновании 9 Мая использовалась в качестве „пусковой установки“ для салюта. Торг — не уместен…)))».
И последний лот на сегодня — 38 утюгов. Вся коллекция обойдется в 21 000 рублей.
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