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Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса

В регионе открыто 39 пунктов, где можно пройти вакцинацию.

В Тульской области продолжается выездная вакцинация на предприятиях и в сельских районах региона. Так, сегодня прививку от коронавируса сделали жители деревни Алешня. Медики организовали мобильный пункт вакцинации в передвижном медицинском комплексе.

По словам главного врача Ленинской центральной районной больницы Романа Грачёва, мобильный комплекс оборудован всем необходимым: отведено место для осмотра врача и отдельная процедурная зона, созданы условия для хранения вакцины.

– Прививочная кампания набирает обороты — к ней присоединяются производственные коллективы, активно прививаются сельские жители. На сегодня в регионе прошли вакцинацию более 15 с половиной тысяч человек. На следующей неделе вакцинация будет продолжена, откроется еще несколько прививочных кабинетов в Туле и районах области, — сообщил министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

 

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