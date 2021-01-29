Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области продолжается выездная вакцинация на предприятиях и в сельских районах региона. Так, сегодня прививку от коронавируса сделали жители деревни Алешня. Медики организовали мобильный пункт вакцинации в передвижном медицинском комплексе.



По словам главного врача Ленинской центральной районной больницы Романа Грачёва, мобильный комплекс оборудован всем необходимым: отведено место для осмотра врача и отдельная процедурная зона, созданы условия для хранения вакцины.

– Прививочная кампания набирает обороты — к ней присоединяются производственные коллективы, активно прививаются сельские жители. На сегодня в регионе прошли вакцинацию более 15 с половиной тысяч человек. На следующей неделе вакцинация будет продолжена, откроется еще несколько прививочных кабинетов в Туле и районах области, — сообщил министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

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