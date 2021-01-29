новости
новости
Регистрация
В Туле лже-сотрудницы водоканала обокрали пенсионерку

В Туле лже-сотрудницы водоканала обокрали пенсионерку

Добычей злоумышленниц стали 90 тысяч рублей. Их оперативно задержали полицейские.

Тульские полицейские задержали двух цыганок, которые под видом сотрудниц водоканала обворовывали доверчивых пенсионеров. В квартиры своих жертв они проникали под предлогом проверки счётчиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, зайдя домой к 87-летней пенсионерке, преступницы попросили показать им счётчики. Пока одна из визитёрш отвлекала хозяйку разговорами, вторая прошла в комнату и занялась поисками денег. Добычей воровки стали 90 тысяч рублей.

Обнаружив кражу, пожилая женщина обратилась в полицию. Во время оперативных мероприятий удалось выяснить местонахождение подозреваемых и задержать их. Они признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:27 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокражапреступлениеукрала деньги
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
Более 15 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от коронавируса
Уроженка Щекино стала чемпионкой мира среди юниоров по скелетону
Уроженка Щекино стала чемпионкой мира среди юниоров по скелетону
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.