В Туле лже-сотрудницы водоканала обокрали пенсионерку

Тульские полицейские задержали двух цыганок, которые под видом сотрудниц водоканала обворовывали доверчивых пенсионеров. В квартиры своих жертв они проникали под предлогом проверки счётчиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, зайдя домой к 87-летней пенсионерке, преступницы попросили показать им счётчики. Пока одна из визитёрш отвлекала хозяйку разговорами, вторая прошла в комнату и занялась поисками денег. Добычей воровки стали 90 тысяч рублей.

Обнаружив кражу, пожилая женщина обратилась в полицию. Во время оперативных мероприятий удалось выяснить местонахождение подозреваемых и задержать их. Они признались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.