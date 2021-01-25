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В Тульской области открыли еще 24 пункта вакцинации от коронавируса
Фото Сергея Киреева.

В Тульской области открыли еще 24 пункта вакцинации от коронавируса

Теперь их 36. Публикуем все адреса.

С сегодняшнего дня начали работать дополнительно 24 кабинета, из них 8 – в Туле. К работе по вакцинации подключились и частные медицинские организации. Клиническая больница «РЖД-Медицина» открыла два пункта — в Туле и в Узловой.

Всего в регион поступило более 23 600 доз вакцины «Спутник V». На данный момент привито более 5 тысяч человек.

 

 

Кабинеты вакцинации против COVID-19 в медицинских организациях Тульской области

Больница

Телефон

Адрес

Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л.Н. Толстого

(4872) 21-62-80

Тула, ул. Демьянова, 22

Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина

(4872) 33-80-22

Тула, ул. Смидович, 12

Городская клиническая больница № 2 Тулы имени Е. Лазарева

(4872) 33-80-06

Тула, ул. Комсомольская, 1

Горбольница № 3 Тулы

(4872) 21-62-25

Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15

Горбольница № 7 Тулы, поликлиника №3

(4872) 36-73-06

Поликлиника №3 Тула, ул. Первомайская, 11

Горбольница № 9 Тулы

(4872) 77-03-93

Тула, ул. Новомедвенский проезд, 2

Горбольница № 10 Тулы

(4872) 33-83-81

Тула, ул. 18-й проезд Мясново, 104

Горбольница № 11 Тулы

(4872) 21-61-90

Тула, ул. Металлургов, 40

Клиническая больница РЖД-Медицина Тула

(4872) 70-19-11

Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8

Клиническая больница РЖД-Медицина Тула

(48731) 5-41-42

Узловая, ул. Завенягина, 19 Поликлиника РЖД

Кабинет в правительстве Тульской области

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Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева

(48753) 2-19-45

Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13

Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева

(48753) 2-19-45

Алексин, ул. Центральная, 13А

Белёвская центральная районная больница

(48742) 4-17-41

Белев, ул. Мира, 13

Богородицкая центральная районная больница

(48761) 2-22-80

Богородицк, ул. Пушкинская, 23

Веневская центральная районная больница

(48745) 2-12-80

Венев, ул. Международная, 7А

Донская Горбольница № 1

(48746) 4-00-10

Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23

Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова

(48741) 6-22-90

Ефремов, ул. Дачная, 4

Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова (п. Волово)

(48768) 2-16-53

Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, 46, корп. А

Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова (Каменский район)

(48744) 2-14-18

Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д.1

Амбулатория п. Рассвет

(4872) 72-37-95

Ленинский район, п. Рассвет, 38

Заокская центральная районная больница

(48734) 2-05-35

п. Заокск, ул. Садовая, 23

Кимовская центральная районная больница

(48735) 5-37-88

Кимовск, ул. Больничная, 2

Киреевская центральная районная больница

(48754) 6-21-73

Киреевск, ул. Ленина, 44

Киреевская центральная районная больница

(48754) 6-21-73

Киреевский район, Болохова, ул. Мира, 22

Ленинская районная больница

(4872) 33-83-21

Тула, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34

Новомосковская городская клиническая больница

(48762) 7-00-03

КДЦ, Новомосковск, ул. Калинина, 39

Новомосковская городская клиническая больница

(48762) 7-00-03

Поликлиническое отделение №3, Новомосковск, ул. Свердлова, 17

Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова

(48736) 4-11-44

п. Одоев, ул. Дачная, 2

Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина

(48752) 2-11-98

Филиал №1 Плавск, ул. В.И. Ульянова, 80

Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина

(48756) 2-14-40

Филиал №2 п. Чернь, ул. Свободная, 78

Суворовская ЦРБ

(48763) 2-60-62

Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2

Тепло-Огаревская ЦРБ

(48755) 2-11-49

п. Тёплое, ул. переулок Строителей, 5

Узловская районная больница

(48731) 7-87-18

Узловая, ул. Беклимищева, 38А

Щекинская районная больница

(48751) 2-03-71

Щёкино, ул. Болдина, 1

Ясногорская районная больница

(48766) 2-12-75

Ясногорск, Черняховского, 6

Получить прививку может любой гражданин старше 18 лет, имеющий полис ОМС.

Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.

Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21 день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.

После того как информация о введении двух компонентов будет обработана федеральным регистром вакцинированных, гражданин получит в личном кабинете на портале госуслуг qr-код сертификата вакцинации.

Подробно о том, как сделать прививку.

 

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