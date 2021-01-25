В Тульской области открыли еще 24 пункта вакцинации от коронавируса

Фото Сергея Киреева.

Теперь их 36. Публикуем все адреса.

С сегодняшнего дня начали работать дополнительно 24 кабинета, из них 8 – в Туле. К работе по вакцинации подключились и частные медицинские организации. Клиническая больница «РЖД-Медицина» открыла два пункта — в Туле и в Узловой.

Всего в регион поступило более 23 600 доз вакцины «Спутник V». На данный момент привито более 5 тысяч человек.

Кабинеты вакцинации против COVID-19 в медицинских организациях Тульской области