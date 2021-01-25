В Тульской области открыли еще 24 пункта вакцинации от коронавируса
Теперь их 36. Публикуем все адреса.
С сегодняшнего дня начали работать дополнительно 24 кабинета, из них 8 – в Туле. К работе по вакцинации подключились и частные медицинские организации. Клиническая больница «РЖД-Медицина» открыла два пункта — в Туле и в Узловой.
Всего в регион поступило более 23 600 доз вакцины «Спутник V». На данный момент привито более 5 тысяч человек.
Кабинеты вакцинации против COVID-19 в медицинских организациях Тульской области
|
Больница
|
Телефон
|
Адрес
|
Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л.Н. Толстого
|
(4872) 21-62-80
|
Тула, ул. Демьянова, 22
|
Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина
|
(4872) 33-80-22
|
Тула, ул. Смидович, 12
|
Городская клиническая больница № 2 Тулы имени Е. Лазарева
|
(4872) 33-80-06
|
Тула, ул. Комсомольская, 1
|
Горбольница № 3 Тулы
|
(4872) 21-62-25
|
Тула, Косая Гора, ул. Дронова, 15
|
Горбольница № 7 Тулы, поликлиника №3
|
(4872) 36-73-06
|
Поликлиника №3 Тула, ул. Первомайская, 11
|
Горбольница № 9 Тулы
|
(4872) 77-03-93
|
Тула, ул. Новомедвенский проезд, 2
|
Горбольница № 10 Тулы
|
(4872) 33-83-81
|
Тула, ул. 18-й проезд Мясново, 104
|
Горбольница № 11 Тулы
|
(4872) 21-61-90
|
Тула, ул. Металлургов, 40
|
Клиническая больница РЖД-Медицина Тула
|
(4872) 70-19-11
|
Тула, ул. Дмитрия Ульянова, 8
|
Клиническая больница РЖД-Медицина Тула
|
(48731) 5-41-42
|
Узловая, ул. Завенягина, 19 Поликлиника РЖД
|
Кабинет в правительстве Тульской области
|
-
|
-
|
Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева
|
(48753) 2-19-45
|
Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13
|
Алексинская районная больница № 1 имени профессора В. Ф. Снегирева
|
(48753) 2-19-45
|
Алексин, ул. Центральная, 13А
|
Белёвская центральная районная больница
|
(48742) 4-17-41
|
Белев, ул. Мира, 13
|
Богородицкая центральная районная больница
|
(48761) 2-22-80
|
Богородицк, ул. Пушкинская, 23
|
Веневская центральная районная больница
|
(48745) 2-12-80
|
Венев, ул. Международная, 7А
|
Донская Горбольница № 1
|
(48746) 4-00-10
|
Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23
|
Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова
|
(48741) 6-22-90
|
Ефремов, ул. Дачная, 4
|
Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова (п. Волово)
|
(48768) 2-16-53
|
Воловский район, п. Волово, ул. Ленина, 46, корп. А
|
Ефремовская районная больница имени А. И. Козлова (Каменский район)
|
(48744) 2-14-18
|
Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д.1
|
Амбулатория п. Рассвет
|
(4872) 72-37-95
|
Ленинский район, п. Рассвет, 38
|
Заокская центральная районная больница
|
(48734) 2-05-35
|
п. Заокск, ул. Садовая, 23
|
Кимовская центральная районная больница
|
(48735) 5-37-88
|
Кимовск, ул. Больничная, 2
|
Киреевская центральная районная больница
|
(48754) 6-21-73
|
Киреевск, ул. Ленина, 44
|
Киреевская центральная районная больница
|
(48754) 6-21-73
|
Киреевский район, Болохова, ул. Мира, 22
|
Ленинская районная больница
|
(4872) 33-83-21
|
Тула, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34
|
Новомосковская городская клиническая больница
|
(48762) 7-00-03
|
КДЦ, Новомосковск, ул. Калинина, 39
|
Новомосковская городская клиническая больница
|
(48762) 7-00-03
|
Поликлиническое отделение №3, Новомосковск, ул. Свердлова, 17
|
Одоевская центральная районная больница имени П. П. Белоусова
|
(48736) 4-11-44
|
п. Одоев, ул. Дачная, 2
|
Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина
|
(48752) 2-11-98
|
Филиал №1 Плавск, ул. В.И. Ульянова, 80
|
Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина
|
(48756) 2-14-40
|
Филиал №2 п. Чернь, ул. Свободная, 78
|
Суворовская ЦРБ
|
(48763) 2-60-62
|
Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2
|
Тепло-Огаревская ЦРБ
|
(48755) 2-11-49
|
п. Тёплое, ул. переулок Строителей, 5
|
Узловская районная больница
|
(48731) 7-87-18
|
Узловая, ул. Беклимищева, 38А
|
Щекинская районная больница
|
(48751) 2-03-71
|
Щёкино, ул. Болдина, 1
|
Ясногорская районная больница
|
(48766) 2-12-75
|
Ясногорск, Черняховского, 6
Получить прививку может любой гражданин старше 18 лет, имеющий полис ОМС.
Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.
Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21 день после первой прививки. Каждый привившийся получит памятку с указанием даты введения второго компонента и рекомендациями.
После того как информация о введении двух компонентов будет обработана федеральным регистром вакцинированных, гражданин получит в личном кабинете на портале госуслуг qr-код сертификата вакцинации.
Подробно о том, как сделать прививку.