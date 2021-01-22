Истории привитых: туляки рассказали о самочувствии после вакцины от ковида

Мария Милованова, 35 лет, кондитер:

- Решила сделать прививку, чтобы не заболеть. Вакцинировалась в поликлинике № 3 на ул. Первомайской. Конечно, немного волновалась, как и перед всем неизвестным. Врач дал рекомендации не мыться после прививки, не выпивать и не заниматься физической нагрузкой.

Самочувствие отличное, только рука болела оба раза.

Ольга Котикова, 43 года, менеджер в курьерской службе:

- С мужем прописаны в Москве, поэтому там и привились. У супруга родители терапевты. Посовещавшись с ними, решили, что лучше привиться, чем заболеть и не получить нормального лечения. Записались на вакцинацию через на сайт госуслуг.

Я волновалась перед прививкой, но родителям мужа доверяю. Заверили, что ничего страшного не случится.

15 января сделали вторую часть прививки, через 21 день у нас будут антитела.

Ни я, ни муж не ощутили побочных эффектов.

У меня в окружении много людей погибло от коронавируса, большинство из них — из-за не вовремя оказанной помощи или от отсутствия таковой. Поэтому я – за прививку, это дополнительный шанс выжить.

Ольга Дмитриева, 64 года, пенсионерка:

- Я в группе риска, к тому же есть сопутствующие проблемы со здоровьем. Решила сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь. От заболевания вряд ли спасет, но коронавирусом переболеешь в легкой форме.

Делала прививку вместе с супругом, ему 66 лет. Перед вакцинацией не волновалась, мы воспитаны в советское время, доверяли медицине. Прививки делали всегда и всем.

13 января сделали вакцину «Спутник-V» в клинической больнице имени Лазарева, на ул. Комсомольской. Мне показалось, что процедура немного затянута. Насколько быстро выработаются антитела, никто не знает.

На второй день у меня от прививки только болела голова, мужа ничего не беспокоило. Подруга, которой 58 лет, тоже прошла вакцинацию. Через 10 часов после процедуры у нее был озноб и температура 37,2. У ее 81-летнего отца тоже никаких побочных эффектов прививка не вызвала.

На вторую прививку мы записались 3 февраля.

Константин Тучин, 39 лет, зам. главврача Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина

- Прививался одним из первых в Тульской области, еще в сентябре. По моим подсчетам, был третьим в регионе. Тогда вызывали добровольцев на клиническую апробацию вакцины. Я работаю с коронавирусными пациентами, и посчитал, что защитить себя будет неплохо. Первую прививку перенес без последствий. Через 21 день была повторная. Тогда ощущал легкое недомогание. Температура не повышалась.

Я за нашу школу вакцины, российского производства. Мне кажется, считать заграничную лучшей неправильно.

мнения из инстаграм

endocrinolog71:

- Я сделала две прививки, все нормально, отличное самочувствие! Я врач, но у нас обязаловки нет, сделала добровольно, болеть не хочу.

- Родители сделали, им 65+, все нормально.

dowydenkostanislawa92:

- У меня друг пару дней назад сделал прививку от ковида, и все хорошо. Никаких побочек не наблюдает, только синяк на руке. Буду дальше бдить за его здоровьем.

А вы делали прививку или собираетесь делать? Расскажите нам в комментариях!