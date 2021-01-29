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В воскресенье в центре Тулы ограничат движение и стоянку транспорта

В воскресенье в центре Тулы ограничат движение и стоянку транспорта

Это связано с проведением работ по уборке и вывозу снега.

В Туле 31 января будут проводиться работы по уборке и вывозу снега. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 0.00 до 23.00:

  • по ул. Федора Смирнова на участке от ул. Коминтерна до Красноармейского проспекта,
  • по Красноармейскому проспекту на участке от площади Московского вокзала до ул. Фрунзе,
  • по ул. Фрунзе на участке от ул. Сойфера до Красноармейского проспекта,
  • по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Революции до Красноармейского проспекта,
  • по ул. Каминского на участке от ул. Тургеневская до проспекта Ленина,
  • на парковочном пространстве по ул. Менделеевская в районе дома № 8.

Ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 18.00:

  • по ул. Федора Смирнова на участке от ул. Коминтерна до Красноармейского проспекта,
  • по ул. Каминского на участке от ул. Тургеневская до проспекта Ленина.
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