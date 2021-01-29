В воскресенье в центре Тулы ограничат движение и стоянку транспорта

Это связано с проведением работ по уборке и вывозу снега.

В Туле 31 января будут проводиться работы по уборке и вывозу снега. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 0.00 до 23.00:

по ул. Федора Смирнова на участке от ул. Коминтерна до Красноармейского проспекта,

по Красноармейскому проспекту на участке от площади Московского вокзала до ул. Фрунзе,

по ул. Фрунзе на участке от ул. Сойфера до Красноармейского проспекта,

по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Революции до Красноармейского проспекта,

по ул. Каминского на участке от ул. Тургеневская до проспекта Ленина,

на парковочном пространстве по ул. Менделеевская в районе дома № 8.

Ограничено движение всех видов транспортных средств с 8.00 до 18.00: