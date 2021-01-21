1 февраля в ТЦ «Гостиный двор» откроется кабинет для вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает минздрав Тульской области.

В Тульской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В регион поступило более 23600 доз вакцины «Спутник V». Получить прививку может получить любой житель старше 18 лет, имеющий полис ОМС.

Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.

Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21 день после первой прививки.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса:

Через портал Госуслуг. По телефону единого центра записи на прием к врачу: 8 (800) 4503303, 8 (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71. По телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Кабинеты для проведения вакцинации против COVID-19 в медицинских организациях Тульской области (двигайте таблицу вправо-влево):