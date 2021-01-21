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1 февраля в ТЦ «Гостиный двор» откроется кабинет для вакцинации от коронавируса

1 февраля в ТЦ «Гостиный двор» откроется кабинет для вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает минздрав Тульской области.

В Тульской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В регион поступило более 23600 доз вакцины «Спутник V». Получить прививку может получить любой житель старше 18 лет, имеющий полис ОМС.

Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.

Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вводится на 21 день после первой прививки.

Как записаться на вакцинацию от коронавируса:

  1. Через портал Госуслуг.
  2. По телефону единого центра записи на прием к врачу: 8 (800) 4503303, 8 (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71.
  3. По телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Кабинеты для проведения вакцинации против COVID-19 в медицинских организациях Тульской области (двигайте таблицу вправо-влево):

 

Медицинская организация

Дата открытия кабинета

Телефон контактного центра

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева» (Тульская область, г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13)

Открыт

8 (48753) 2-19-45

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (Тульская область, г. Ефремов, ул. Дачная, 4)

Открыт

8 (48741) 6-22-90

ГУЗ «Амбулатория п. Рассвет» (Тульская область, Ленинский район, п. Рассвет, д. 38)

Открыт

8 (4872) 72-37-95

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» (КДЦ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, 39)

Открыт

8 (48762) 7-00-03

ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»

(г. Тула, ул. Комсомольская,1)

Открыт

8 (4872) 33-80-06

ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» (г. Тула, ул. Новомедвенский проезд, 2)

Открыт

8 (4872) 77-03-93

Кабинет в правительстве Тульской области

Открыт

-

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница» (Тульская область, г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2)

Открыт

8 (48763) 2-60-62

ГУЗ «Ясногорская районная больница» (Тульская область, г. Ясногорск, Черняховского, 6)

Открыт

8 (48766) 2-12-75

ГУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы», поликлиника №3 (г. Тула, ул. Первомайская, 11)

Открыт

8 (4872) 36-73-06

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (п. Волово)

Открыт

8 (48768) 2-16-53

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (Каменский район)

22.01.2021

8 (48744) 2-14-18

ГУЗ «Тульская областная клиническая больница № 2 имени Л.Н. Толстого» (г. Тула, ул. Демьянова, 22)

25.01.2021

8 (4872) 21-62-80

ГУЗ «Белёвская центральная районная больница» (Тульская область, г. Белев, ул. Мира, 13)

25.01.2021

8 (48742) 4-17-41

ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница» (Тульская область, г. Богородицк, ул. Пушкинская, 23)

25.01.2021

8 (48761) 2-22-80

ГУЗ «Веневская центральная районная больница» (г. Венев, ул. Международная, 7А)

25.01.2021

8 (48745) 2-12-80

ГУЗ «Донская городская больница № 1» (г. Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23)

25.01.2021

8 (48746) 4-00-10

ГУЗ «Заокская центральная районная больница» (Тульская область, п. Заокск, ул. Садовая, 23)

25.01.2021

8 (48734) 2-05-35

ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» (Тульская область, г. Кимовск, ул.Больничная,2)

25.01.2021

8- (48735) 5-37-88

ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница» (Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, 44)

25.01.2021

8 (48754) 6-21-73

ГУЗ ТО «Киреевская центральная районная больница» (Киреевский район, г. Болохово, ул. Мира, д. 22)

25.01.2021

8 (48754) 6-21-73

ГУЗ «Ленинская районная больница» (г. Тула, п. Ленинский, ул. Механизаторов, 34)

25.01.2021

8 (4872) 33-83-21

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова» (Тульская область, п. Одоев, ул. Дачная, 2)

25.01.2021

8 (48736) 4-11-44

ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина» (Тульская область, г. Плавск, ул. В.И. Ульянова, 80)

25.01.2021

8 (48752) 2-11-98

ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина» (Тульская область, п. Чернь, ул. Свободная, 78)

25.01.2021

8 (48756) 2-14-40

ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» (Тульская область, п. Тёплое, ул. переулок Строителей, 5)

25.01.2021

8 (48755) 2-11-49

ГУЗ «Узловская районная больница» (Тульская область, г. Узловая, ул. Беклимищева, 38А)

25.01.2021

8 (48731) 7-87-18

ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева» (Тульская область, г. Алексин, Санаторная, 15)

25.01.2021

8 (48753) 2-19-45

ГУЗ «Щекинская районная больница» (Тульская область, г. Щёкино, ул. Болдина, 1)

25.01.2021

8 (48751) 2-03-71

ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медпомощи им. Д.Я. Ваныкина» (г. Тула, ул. Смидович, 12)

25.01.2021

8 (4872) 33-80-22

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» (г. Тула, п. Косая Гора, ул. Дронова, 15)

25.01.2021

8 (4872) 21-62-25

ГУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» (г. Тула, ул. 18-й проезд Мясново, 104)

25.01.2021

8 (4872) 33-83-81

ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» (г. Тула, ул. Металлургов, 40)

25.01.2021

8 (4872) 21-61-90

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула» (г. Тула, ул. Дм. Ульянова, 8)

25.01.2021

8 (4872) 70-19-11

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Тула» (Тульская область, г. Узловая, ул. Завенягина, 19)

25.01.2021

8 (48731) 5-41-42

ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» (поликлиническое отделение №3, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, 17)

25.01.2021

8 (48762) 7-00-03

ГУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» (г. Тула, п. 2-Западный, ул. Пушкина, д. 17)

01.02.2021

  

ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» (Веневский район, п. Грицовский, ул. Первомайская, 28)

01.02.2021

8 (48745) 6-20-60

ГУЗ «Дубенская центральная районная больница» (Тульская область, п. Дубна, ул. Ленина, 20)

01.02.2021

8 (48732) 2-11-61

ГУЗ «Куркинская центральная районная больница» (Тульская область, п. Куркино, переулок Больничный, 12)

01.02.2021

8 (48743) 5-12-26

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова» (Тульская область, п. Арсеньево, ул. Халтурина, д.13)

01.02.2021

8 (48733) 2-12-03

Кабинет ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

01.02.2021

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Кабинет для вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор» (г. Тула, ул. Советская, 47)

01.02.2021

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