новости
новости
Регистрация
Панк-рок в городе: туляков приглашают на концерт группы «НАИВ»

Панк-рок в городе: туляков приглашают на концерт группы «НАИВ»

22 января в Concert Hall туляки получат новый высокоадреналиновый заряд настоящего рока от суперпопулярной и ожидаемой группы «НАИВ». Начало в 20.00.

Музыканты сыграют свои, как самые новые, так и самые известные и суперхитовые боевики в своей новой программе.
 
Легенда русского панк-рока, группа «НАИВ» – уникальный культурный феномен, родившийся за «железным занавесом» и благополучно процветающий по сей день, став живой классикой жанра.
 
«НАИВ» остается наиболее стабильной из групп-долгожителей, регулярно подтверждая репутацию одного из лучших «живых» составов страны. За свою более чем 30-летнюю историю группа сыграла тысячи концертов, обзавелась огромной армией поклонников, записала 10 студийных альбомов, ставших бестселлерами, и завоевала массу наград и престижных музыкальных премий.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:25 0
Другие статьи по темам
Событие
концертыТулаConcert Hall

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

1 февраля в ТЦ «Гостиный двор» откроется кабинет для вакцинации от коронавируса
1 февраля в ТЦ «Гостиный двор» откроется кабинет для вакцинации от коронавируса
Безработный москвич осужден за попытку сбыть в Туле крупную партию наркотиков
Безработный москвич осужден за попытку сбыть в Туле крупную партию наркотиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.