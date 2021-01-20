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Памятники для умерших с 2017 по 2021 гг. на 10 000 рублей дешевле
Фото pixabay.com.
Партнерский материал

Памятники для умерших с 2017 по 2021 гг. на 10 000 рублей дешевле

Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. Художественное оформление бесплатно!

Городская ритуальная служба №1 занимается установкой памятников «под ключ». Специалисты возьмут на себя все хлопоты: помогут с выбором формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят его. Также в Городской ритуальной службе №1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников. Все эти действия можно провести дистанционно: решить вопросы онлайн, а затем получить фото- и видеоотчет об установке. Это удобно для тех, кому сложно добираться до места захоронения.

Еще один плюс – доступные цены. Собственное производство позволяет не накручивать стоимость. Цена на памятники умершим с 2017 по 2021 год на 10 000 рублей ниже указанной стоимости. Ценовая политика максимально прозрачна, вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на установку памятника и благоустройство участка. Все модели надгробий, их размеры и цены размещены на сайте компании. Вы можете увидеть всё сами!

Образцы памятников. Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. Художественное оформление бесплатно!

 

Виды работ:

  • покраска ограды;
  • выравнивание памятника;
  • уборка на могильном участке;
  • демонтаж и монтаж любой сложности.

Цены на благоустройство могильных участков:

  • памятники из гранита «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 20 000 руб.;
  • памятник из искусственного камня  «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;
  • памятник из мрамора «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 18 000 руб.;
  • художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО;
  • ограды – от 650 руб. метр;
  • укладка плитки – 2000 руб.;
  • скамейка – 1000 руб.;
  • стол – 1000 руб.;
  • цветник – 1500 руб.

Гарантия:

  • на плитку и другие  работы по благоустройству – 8 лет;
  • на изделия из камня – 50 лет;
  • на покрытие могилы – 10 лет.

Городская ритуальная служба №1
ритуальная-служба-1.рф

Тула, ул. Гоголевская, 31/ул. Жуковского, 51.
Щекино, ул. Советская, 24.

Телефоны:
8 (4872) 22-72-21,
8-910-165-34-14,
8-902-901-57-25.

ritualnayasluzhba1.tula@yandex.ru

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