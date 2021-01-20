Памятники для умерших с 2017 по 2021 гг. на 10 000 рублей дешевле

Фото pixabay.com.

Городская ритуальная служба №1 занимается установкой памятников «под ключ». Специалисты возьмут на себя все хлопоты: помогут с выбором формы и художественного оформления, изготовят изделие и установят его. Также в Городской ритуальной службе №1 можно заказать ограду, лавочки, столики и услуги по укладке плитки, брусчатки и ремонту старых памятников. Все эти действия можно провести дистанционно: решить вопросы онлайн, а затем получить фото- и видеоотчет об установке. Это удобно для тех, кому сложно добираться до места захоронения.

Еще один плюс – доступные цены. Собственное производство позволяет не накручивать стоимость. Цена на памятники умершим с 2017 по 2021 год на 10 000 рублей ниже указанной стоимости. Ценовая политика максимально прозрачна, вам сразу скажут конечную стоимость и дадут документы для оформления льгот на установку памятника и благоустройство участка. Все модели надгробий, их размеры и цены размещены на сайте компании. Вы можете увидеть всё сами!

Образцы памятников. Цены указаны с круговой полировкой, в комплекте с цветником и тумбой. Художественное оформление бесплатно!

Виды работ:

покраска ограды;

выравнивание памятника;

уборка на могильном участке;

демонтаж и монтаж любой сложности.

Цены на благоустройство могильных участков:

памятники из гранита «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 20 000 руб.;

памятник из искусственного камня «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;

памятник из мрамора «под ключ» (стела + тумба + цветник) – от 18 000 руб.;

художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО ;

; ограды – от 650 руб. метр ;

; укладка плитки – 2000 руб. ;

; скамейка – 1000 руб. ;

; стол – 1000 руб .;

.; цветник – 1500 руб.

Гарантия:

на плитку и другие работы по благоустройству – 8 лет;

на изделия из камня – 50 лет;

на покрытие могилы – 10 лет.

Городская ритуальная служба №1

ритуальная-служба-1.рф

Тула, ул. Гоголевская, 31/ул. Жуковского, 51.

Щекино, ул. Советская, 24.

Телефоны:

8 (4872) 22-72-21,

8-910-165-34-14,

8-902-901-57-25.