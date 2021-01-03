За сутки в Тульской области выявили 200 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает оперштаб Москвы.
За минувшие сутки в Туле и области выявили 200 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли.
Общее число заразившихся - 23 457 человек. Выздоровели - 20598 пациентов. 775 - умерли.
Ситуация в России на сегодняшний день выглядит так:
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