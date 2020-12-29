Тульская ёлка вошла в топ-10 самых высоких в России

Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких новогодних ёлок в российских городах, установленных в ноябре и декабре 2020 года. Тула попала в топ на восьмое место.

Полностью рейтинг выглядит так:

Красноярск, 55 метров, Татышев-парк. Екатеринбург, 50 метров, Ледовый городок на площади 1905 года. Грозный, 40 метров, площадь имени А. Ш. Кадырова . Казань, 35 метров, возле центра семьи «Казан». Белгород, 35 метров, Соборная площадь. Барнаул, 32 метра, площадь Сахарова. Махачкала, 32 метра, площадь Ленина. Тула, 32 метра, площадь Ленина. Калининград, 30,5 метров, площадь Победы. Владивосток, 30 метров, Центральная площадь.

Напомним, тульская ёлка состоит из 4,5 тысячи елочных лап из искусственной хвои. На верхушке расположена световая конструкция «Кремлевская звезда».

Общее число праздничных украшений — 4,5 тысячи разноцветных шаров и 70 гирлянд с возможностью 3D-программирования. В этом году разработано свыше 70 различных световых программ, которые поочередно будут сменять друг друга.

В основании новогодней ели установлено ограждение с 3D-изображениями.