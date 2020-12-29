Тульская ёлка вошла в топ-10 самых высоких в России
Высота нашего новогоднего дерева составляет 32 метра.
Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких новогодних ёлок в российских городах, установленных в ноябре и декабре 2020 года. Тула попала в топ на восьмое место.
Полностью рейтинг выглядит так:
- Красноярск, 55 метров, Татышев-парк.
- Екатеринбург, 50 метров, Ледовый городок на площади 1905 года.
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Грозный, 40 метров, площадь имени
А. Ш. Кадырова.
- Казань, 35 метров, возле центра семьи «Казан».
- Белгород, 35 метров, Соборная площадь.
- Барнаул, 32 метра, площадь Сахарова.
- Махачкала, 32 метра, площадь Ленина.
- Тула, 32 метра, площадь Ленина.
- Калининград, 30,5 метров, площадь Победы.
- Владивосток, 30 метров, Центральная площадь.
Напомним, тульская ёлка состоит из 4,5 тысячи елочных лап из искусственной хвои. На верхушке расположена световая конструкция «Кремлевская звезда».
Общее число праздничных украшений — 4,5 тысячи разноцветных шаров и 70 гирлянд с возможностью 3D-программирования. В этом году разработано свыше 70 различных световых программ, которые поочередно будут сменять друг друга.
В основании новогодней ели установлено ограждение с 3D-изображениями.
27 декабря, в 15:20, 63 2794 2
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