Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку
Ее отправят на хранение на склад МКП «Тулагорсвет».
В Туле на площади Ленина разбирают новогоднюю ёлку. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сначала рабочие снимут с конструкции 70 светодиодных гирлянд, звезду, около 5000 разноцветных шаров, лапник, затем разберут каркас.
Разобранную ёлку отправят на хранение в МКП «Тулагорсвет». Исправность иллюминации в течение года контролируют специалисты предприятия.
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