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В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку

Ее отправят на хранение на склад МКП «Тулагорсвет».

В Туле на площади Ленина разбирают новогоднюю ёлку. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сначала рабочие снимут с конструкции 70 светодиодных гирлянд, звезду, около 5000 разноцветных шаров, лапник, затем разберут каркас.
 

Разобранную ёлку отправят на хранение в МКП «Тулагорсвет». Исправность иллюминации в течение года контролируют специалисты предприятия.

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В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку, Фото: 1
В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку, Фото: 2
В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку, Фото: 3
В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку, Фото: 4
В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку, Фото: 5
В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку, Фото: 6
В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку, Фото: 7
В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:21 +4
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