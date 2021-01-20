В Туле на площади Ленина разбирают главную новогоднюю ёлку

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ее отправят на хранение на склад МКП «Тулагорсвет».

В Туле на площади Ленина разбирают новогоднюю ёлку. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сначала рабочие снимут с конструкции 70 светодиодных гирлянд, звезду, около 5000 разноцветных шаров, лапник, затем разберут каркас.

Разобранную ёлку отправят на хранение в МКП «Тулагорсвет». Исправность иллюминации в течение года контролируют специалисты предприятия.