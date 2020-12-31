новости
новости
Регистрация
Где в Туле 31 декабря ограничат движение транспорта

Где в Туле 31 декабря ограничат движение транспорта

Будьте внимательны.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 00.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до Садового переулка;

с 00.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от д. 9 по ул. Союзной до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской от ул. Советской до Благовещенского переулка, по Черниковскому переулку.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 17.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 по ул. Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской; 

с 17.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от д .9 по ул. Союзной до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской от ул. Советской до Благовещенского переулка, по Черниковскому переулку.

Сюжет: Новый год - 2021
Как туляки встретят Новый год: афиша
Жизнь Тулы и области
Как туляки встретят Новый год: афиша
сегодня, в 12:05, 25 1009 -1
Уличительный опрос: Чем тулякам запомнится уходящий год
Люди / Интервью
Уличительный опрос: Чем тулякам запомнится уходящий год
сегодня, в 11:00, 4 215 0
В новогоднюю ночь в Туле запустят фейерверк
Жизнь Тулы и области
В новогоднюю ночь в Туле запустят фейерверк
29 декабря, в 17:55, 63 3293 3
Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники: график
Жизнь Тулы и области
Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники: график
29 декабря, в 15:34, 9 2218 3
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 12:34 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничение движенияНовый год

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Чем запомнится Туле 2020 год
Чем запомнится Туле 2020 год
Как туляки встретят Новый год: афиша
Как туляки встретят Новый год: афиша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.