Где в Туле 31 декабря ограничат движение транспорта

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

с 00.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до Садового переулка;

с 00.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от д. 9 по ул. Союзной до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской от ул. Советской до Благовещенского переулка, по Черниковскому переулку.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 17.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 по ул. Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской;

с 17.00 31.12.2020 до 06.00 01.01.2021 по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзной на участке от д .9 по ул. Союзной до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенской от ул. Советской до Благовещенского переулка, по Черниковскому переулку.