За сутки в Тульской области 208 случаев ковида и 10 смертей
В регионе весь декабрь суточное число заболевших сохраняется на одном уровне.
В Тульской области за сутки подтвердились 208 случаев коронавируса, выздоровели 190 человек, скончались 10. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
С начала пандемии ковидом заразились 22 427 жителей региона, 19 683 вылечились, 727 умерли.
За сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, зафиксировано 562 летальных исхода, полностью выздоровело 24 874 человека.
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