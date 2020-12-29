За сутки в Тульской области 208 случаев ковида и 10 смертей

В регионе весь декабрь суточное число заболевших сохраняется на одном уровне.

За сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, зафиксировано 562 летальных исхода, полностью выздоровело 24 874 человека.

С начала пандемии ковидом заразились 22 427 жителей региона, 19 683 вылечились, 727 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 208 случаев коронавируса, выздоровели 190 человек, скончались 10. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

сегодня, в 09:45,

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