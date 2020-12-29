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Стало известно, когда в Туле вновь откроются гипермаркеты «Магнит» и Selgros
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Стало известно, когда в Туле вновь откроются гипермаркеты «Магнит» и Selgros

Накануне их работу приостановили по решению суда за нарушения коронавирусных ограничений.

Гипермаркеты Selgros и «Магнит» (ул. Сойфера, 18-а) по решению суда закрыты до 30 декабря, соответственно 31 декабря обе торговые точки уже будут работать.

Напомним, в ходе совместного рейда Роспотребнадзора и полиции в указанных гипермаркетах выявили нарушения санитарного законодательства: в торговом зале не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовала специальная разметка, не обеспечен дезинфекционный режим, а также контроль за использованием средств индивидуальной защиты (масок) и антисептиков.

Также временно была приостановлена деятельность четырех магазинов сети «Красное и белое».

С сентября Управление Роспотребнадзора и УМВД России по Тульской области проверили более чем 500 объектов торговли, в том числе 90 торговых центров. В отношении организаций непродовольственной торговли было возбуждено 36 дел об административных правонарушениях.
 
Проверки продолжатся, к нарушителям будут применены жесткие меры.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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