Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Стало известно, когда в Туле вновь откроются гипермаркеты «Магнит» и Selgros
Накануне их работу приостановили по решению суда за нарушения коронавирусных ограничений.
Гипермаркеты Selgros и «Магнит» (ул. Сойфера, 18-а) по решению суда закрыты до 30 декабря, соответственно 31 декабря обе торговые точки уже будут работать.
Напомним, в ходе совместного рейда Роспотребнадзора и полиции в указанных гипермаркетах выявили нарушения санитарного законодательства: в торговом зале не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовала специальная разметка, не обеспечен дезинфекционный режим, а также контроль за использованием средств индивидуальной защиты (масок) и антисептиков.
Также временно была приостановлена деятельность четырех магазинов сети «Красное и белое».
С сентября Управление Роспотребнадзора и УМВД России по Тульской области проверили более чем 500 объектов торговли, в том числе 90 торговых центров. В отношении организаций непродовольственной торговли было возбуждено 36 дел об административных правонарушениях.
Проверки продолжатся, к нарушителям будут применены жесткие меры.
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