Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники
Какие музеи открыты и когда можно сходить на экскурсию?
Публикуем полное расписание.
|
Наименование музея
|
График работы
|
Федеральные музеи
|
Тульский государственный музей оружия
|
31.12.2020 – санитарный день
01.01.2021 – выходной день
02.01.2021, 09.01.2021
часы работы: 10.00 – 20.00 (касса до 19.00)
03.01.2021 – 08.01.2020, 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 18.00 (касса до 17.00)
|
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
|
01.01.2021 – 03.01.2021, 07.01.2021 – выходные дни
03.01.2021 – 06.01.2021, 08.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 09.00 – 17.00 (группы не более 5 человек по предварительной записи)
|
Музей-заповедник «Куликово поле»:
|
|
Музейно-выставочный комплекс «Тульские древности»
|
31.12.2020 – выходной день
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021, 09.01.2021
часы работы: 10.00 – 19.00
03.01.2021 – 08.01.2021, 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 18.00
|
Научный центр «Археология и реставрация»
|
31.12.2020 – выходной день
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 19.00
|
Музейный комплекс «Куликово поле» (д. Моховое),
Музейно-мемориальный комплекс в с. Монастырщино,
Конный двор
|
31.12.2020 – выходной день
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 19.00
|
Музейно-мемориальный комплекс на Красном холме
|
31.12.2020 – выходной день
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 17.00
|
Историко-этнографическая экспозиция в п. Епифань
|
31.12.2020 – выходной день
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 17.00
|
Музей-заповедник В.Д. Поленова
|
31.12.2020, 01.01.2021, 07.01.2021 – выходные дни
02.01.2021 – 06.01.2021, 08.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 11.00 – 17.00
территория парка открыта ежедневно с 10:00 до 19:00, вход свободный.
|
Тульский филиал Государственного исторического музея
|
31.12.2020
часы работы: 10.00 – 14.00 (касса работает до 13.15)
01.01.2021 – выходной день
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 20.00 (касса работает до 19.15)
Экскурсионное обслуживание осуществляется группами не более 5 человек по предварительной записи.
|
Региональные музеи
|
Филиалы ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»:
|
|
Музей «Тульский кремль»
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 20.00
|
Тульский военно-исторический музей
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 20.00
|
Музей «Тульские самовары»
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 20.00
|
Тульский музей изобразительных искусств
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 11.00 – 20.00
|
Тульский областной краеведческий музей
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 11.00 – 18.00
|
Музей декоративно-прикладного и современного искусства
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 20.00
|
Музей П.Н. Крылова
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 19.00
|
Выставочный зал
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 11.00 – 18.00
|
Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 17.00
|
Богородицкий дворец-музей и парк
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 11.00 – 19.00
|
Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 19.00
|
Стационарная музейная выставка «Крапивна - старинный уездный город» в с. Крапивна (филиал Тульского музея изобразительных искусств)
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 16.00
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 19.00
|
Дом-музей В.В. Вересаева
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021 – выходной день
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 18.00
|
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021 – выходной день
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 17.00
|
Историко-мемориальный музей Демидовых
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021 – выходной день
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 17.00
|
Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021 – выходной день
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 17.00
|
Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник
|
31.12.2020
часы работы: 12.00 – 16.00
01.01.2021 – выходной день
02.01.2021 – 10.01.2021
обслуживание по предварительным заявкам
|
ГУК ТО «Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»
|
01.01.2020 – выходной день.
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 09.00 – 17.00
|
ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»
|
31.12.2020
экспозиция в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, часы работы: 10.00-14.00 (касса работает до 13.00);
ул. Октябрьская, д. 26, часы работы: 10.00-14.00 (касса работает до 13.30).
01.01.2021
экспозиция в ЦПКиО им. П.П. Белоусова,часы работы: 12.00-20.00 (касса работает до 19.00);
ул. Октябрьская, д. 26, часы работы: 12.00-20.00 (касса работает до 19.30).
02.01.2021 – 10.01.2021
экспозиция в ЦПКиО им. П.П. Белоусова,часы работы: 10.00-20.00 (касса работает до 19.00);
ул. Октябрьская, д. 26, часы работы: 10.00-20.00 (касса работает до 19.30).
|
Ремесленный двор «Добродей» ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»
|
Объект открыт для посещений 04.01.2021, 05.01.2021, 07.01.2021, 09.01.2021.
Прием организованных групп возможен только по предварительной записи, тел. 8 (4872) 70-43-50.
|
Дом Дворянского собрания ГУК ТО «Тульская областная филармония им. Михайловского И.А.»
|
Возможный график посещения программы «Концерт-экскурсия в Дворянском собрании»:
04.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;
05.01.2021— 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;
06.01.2021— 11:00;
07.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;
08.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;
09.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;
10.01.2021 — 11:00 , 13:00
Программа проводится по предварительным заявкам.
Запись на программу осуществляется за сутки до планируемого времени посещения. Групповое обслуживание (группы от 10 до 20 чел.).
Режим работы касс: ежедневно с 02.01.2021 с 10:00 до 19:00, тел. 8 (4872) 36-77-96.
Минимальная стоимость экскурсии для группы менее 10 человек — 3000 руб.
Запись и справки: тел. 8(4872) 36-77-96
|
Частные музеи
|
Дом пастилы (г. Белев)
|
01.01.2021 – 02.01.2021 – выходные дни
03.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 18.00 по предварительной записи (группа не более 20 человек)
|
Музей кондитерского и пряничного дела ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»
|
01.01.2021 – 10.01.2021 – выходные дни
|
Музей самоваров и бульоток (парк-отель «Грумант)
|
01.01.2021
часы работы: 12.00 – 20.00 по предварительной записи (группа не более 20 человек)
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 10.00 – 20.00 по предварительной записи (группа не более 20 человек)
|
Музей «Гармони деда Филимона»
|
31.12.2020 – выходной день
01.01.2021
часы работы: 12:00-18:00
02.01.2021 - 09.01.2021
часы работы: 12:00-20:00
10.01.2021
часы работы: 10:00-18:00
|
Музей «Филимоновская игрушка»
Музей Советской игрушки «В детство»
Музей «Кружевная сказка»
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31.12.2020, 01.01.2021 – выходные дни
02.01.2021 - 10.01.2021
часы работы: 10:00-17:00
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Музей станка
|
01.01.2021 – выходной день
02.01.2021 – 10.01.2021
часы работы: 12:00-21:00 (по предварительной записи)