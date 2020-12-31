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Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники

Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники

Какие музеи открыты и когда можно сходить на экскурсию?

Публикуем полное расписание.

 

Наименование музея

График работы

Федеральные музеи

Тульский государственный музей оружия

31.12.2020 – санитарный день

01.01.2021 – выходной день

02.01.2021, 09.01.2021

часы работы: 10.00 – 20.00 (касса до 19.00)

03.01.2021 – 08.01.2020, 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 18.00 (касса до 17.00)

Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»

01.01.2021 – 03.01.2021, 07.01.2021 – выходные дни

03.01.2021 – 06.01.2021, 08.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 09.00 – 17.00 (группы не более 5 человек по предварительной записи)

Музей-заповедник «Куликово поле»:


 

Музейно-выставочный комплекс «Тульские древности»

31.12.2020 – выходной день

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021, 09.01.2021

часы работы: 10.00 – 19.00

03.01.2021 – 08.01.2021, 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 18.00

Научный центр «Археология и реставрация»

31.12.2020 – выходной день

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 19.00

Музейный комплекс «Куликово поле» (д. Моховое),

Музейно-мемориальный комплекс в с. Монастырщино,

Конный двор

31.12.2020 – выходной день

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 19.00

Музейно-мемориальный комплекс на Красном холме

31.12.2020 – выходной день

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 17.00

Историко-этнографическая экспозиция в п. Епифань

31.12.2020 – выходной день

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 17.00

Музей-заповедник В.Д. Поленова

31.12.2020, 01.01.2021, 07.01.2021 – выходные дни

02.01.2021 – 06.01.2021, 08.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 11.00 – 17.00

территория парка открыта ежедневно с 10:00 до 19:00, вход свободный.

Тульский филиал Государственного исторического музея

31.12.2020

часы работы: 10.00 – 14.00 (касса работает до 13.15)

01.01.2021 – выходной день

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 20.00 (касса работает до 19.15)

Экскурсионное обслуживание осуществляется группами не более 5 человек по предварительной записи.

Региональные музеи

Филиалы ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»:


 

Музей «Тульский кремль»

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 20.00

Тульский военно-исторический музей

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 20.00

Музей «Тульские самовары»

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 20.00

Тульский музей изобразительных искусств

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 11.00 – 20.00

Тульский областной краеведческий музей

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 11.00 – 18.00

Музей декоративно-прикладного и современного искусства

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 20.00

Музей П.Н. Крылова

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 19.00

Выставочный зал

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 11.00 – 18.00

Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 17.00

Богородицкий дворец-музей и парк

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 11.00 – 19.00

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 19.00

Стационарная музейная выставка «Крапивна - старинный уездный город» в с. Крапивна (филиал Тульского музея изобразительных искусств)

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 16.00

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 19.00

Дом-музей В.В. Вересаева

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021 – выходной день

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 18.00

Мемориальный музей Н.И. Белобородова

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021 – выходной день

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 17.00

Историко-мемориальный музей Демидовых

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021 – выходной день

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 17.00

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021 – выходной день

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 17.00

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник

31.12.2020

часы работы: 12.00 – 16.00

01.01.2021 – выходной день

02.01.2021 – 10.01.2021

обслуживание по предварительным заявкам

ГУК ТО «Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»

01.01.2020 – выходной день.

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 09.00 – 17.00

ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»

31.12.2020

экспозиция в ЦПКиО им. П.П. Белоусова, часы работы: 10.00-14.00 (касса работает до 13.00);

ул. Октябрьская, д. 26, часы работы: 10.00-14.00 (касса работает до 13.30).

01.01.2021

экспозиция в ЦПКиО им. П.П. Белоусова,часы работы: 12.00-20.00 (касса работает до 19.00);

ул. Октябрьская, д. 26, часы работы: 12.00-20.00 (касса работает до 19.30).

02.01.2021 – 10.01.2021

экспозиция в ЦПКиО им. П.П. Белоусова,часы работы: 10.00-20.00 (касса работает до 19.00);

ул. Октябрьская, д. 26, часы работы: 10.00-20.00 (касса работает до 19.30).

Ремесленный двор «Добродей» ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»

Объект открыт для посещений 04.01.2021, 05.01.2021, 07.01.2021, 09.01.2021.

Прием организованных групп возможен только по предварительной записи, тел. 8 (4872) 70-43-50.

Дом Дворянского собрания ГУК ТО «Тульская областная филармония им. Михайловского И.А.»

Возможный график посещения программы «Концерт-экскурсия в Дворянском собрании»: 

04.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

05.01.2021— 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

06.01.2021— 11:00;

07.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

08.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

09.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

10.01.2021 — 11:00 , 13:00 

Программа проводится по предварительным заявкам.

Запись на программу осуществляется за сутки до планируемого времени посещения. Групповое обслуживание (группы от 10 до 20 чел.).

Режим работы касс: ежедневно с 02.01.2021 с 10:00 до 19:00, тел. 8 (4872) 36-77-96.

Минимальная стоимость экскурсии для группы менее 10 человек — 3000 руб.

Запись и справки: тел. 8(4872) 36-77-96

Частные музеи

Дом пастилы (г. Белев)

01.01.2021 – 02.01.2021 – выходные дни

03.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 18.00 по предварительной записи (группа не более 20 человек)


 

Музей кондитерского и пряничного дела ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»

01.01.2021 – 10.01.2021 – выходные дни

Музей самоваров и бульоток (парк-отель «Грумант)

01.01.2021

часы работы: 12.00 – 20.00 по предварительной записи (группа не более 20 человек)

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 10.00 – 20.00 по предварительной записи (группа не более 20 человек)

Музей «Гармони деда Филимона»

31.12.2020 – выходной день

01.01.2021

часы работы: 12:00-18:00

02.01.2021 - 09.01.2021

часы работы: 12:00-20:00

10.01.2021

часы работы: 10:00-18:00

Музей «Филимоновская игрушка»

Музей Советской игрушки «В детство»

Музей «Кружевная сказка»


 

31.12.2020, 01.01.2021 – выходные дни

02.01.2021 - 10.01.2021

часы работы: 10:00-17:00

Музей станка

01.01.2021 – выходной день

02.01.2021 – 10.01.2021

часы работы: 12:00-21:00 (по предварительной записи)

 

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