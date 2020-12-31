Как будут работать тульские музеи в новогодние праздники

Дом Дворянского собрания ГУК ТО «Тульская областная филармония им. Михайловского И.А.»

Возможный график посещения программы «Концерт-экскурсия в Дворянском собрании»:

04.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

05.01.2021— 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

06.01.2021— 11:00;

07.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

08.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

09.01.2021 — 11:00 , 13:00, 15:00, 17:00;

10.01.2021 — 11:00 , 13:00

Программа проводится по предварительным заявкам.

Запись на программу осуществляется за сутки до планируемого времени посещения. Групповое обслуживание (группы от 10 до 20 чел.).

Режим работы касс: ежедневно с 02.01.2021 с 10:00 до 19:00, тел. 8 (4872) 36-77-96.

Минимальная стоимость экскурсии для группы менее 10 человек — 3000 руб.

Запись и справки: тел. 8(4872) 36-77-96