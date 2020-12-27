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Как туляки встретят Новый год: афиша

Как туляки встретят Новый год: афиша

Обратите внимание, что большинство мероприятий пройдет в формате онлайн.

Офлайн

30-31 декабря

30 и 31 декабря с 16.00 до 20.00 в Туле запустят празднично украшенный музыкальный новогодний автобус «ДедМоробус». В салоне 10 персонажей в костюмах Дедов Морозов будут играть на духовых музыкальных инструментах.

Для тех, кто захочет встретить Новый год на свежем воздухе, на площади Ленина и Казанской набережной будут работать мультимедийные экраны с трансляцией музыкальных клипов, поздравлений, новогодних огоньков.
 
31 декабря тульский «Эрмитаж» запустит акцию «Огни новогодней ёлки». Свечи, символически зажженные от главной ёлки города, привезут праздничные платформы. Любой туляк сможет получить частичку новогоднего огня и принести его свет и тепло в свой дом. Платформы начнут путешествие в 16.00 до 20.00 с площади Ленина и будут делать остановки в таких местах: 
 
  • ТЦ «Пролетарский»,
  • ТЦ «Кировский»,
  • Могилевский сквер,
  • Главпочтамт (со стороны ул. Каминского),
  • «СПАР» (ул. Октябрьская, 91),
  • сквер «Тульское чаепитие»,
  • Славянский бульвар,
  • м-н «Прогресс» (ул. Кабакова, 79),
  • «Гостиный двор»,
  • КРЦ «Октябрь».

В ночь на 1 января в 00.10 в Туле запустят фейерверк. Пусковая площадка — Пролетарская набережная. Традиционно лучше всего наблюдать за ним на Казанской набережной и площади Ленина.

Также в час ночи праздничный фейерверк запустят еще на девяти площадках — в поселках Обидимо, Ленинском, Барсуках, Плеханово, Октябрьском, Шатске, Рассвет, Прилепах и в селе Алешня.

1−7 января

С 1 по 7 января 2021 года состоится зимняя сессия фестиваля «Заря Z» с участием тульских музыкантов в арт-пространстве «Северный тоннель» парка «Зарядье» в Москве.

В лайнапе фестиваля «ЗАРЯ Z» заявлены: THE HATTERS, Эрика Лундомоен, Антоха МC, Папин Олимпос, Drummatix, ZOLOTO, Радар, IDIOT и другие. Тульский регион представят: «Дисциплина Безбольной Биты», Acoustic Boy, River Bridge, KRZYSZTOF AZNINSKI, Оксиома и Stressor.
 
Трансляция концертов в праздники состоится при поддержке главного медиапартнера — «ВКонтакте». Посмотреть трансляцию можно будет здесь.
 
 
Также с 1 по 7 января с 12.00 до 15.00 на Казанской набережной пройдут театрализованные малоформатные представления «Новый год по-тульски».
 
4 января с 17.00 до 19.00 на набережной пройдет Большое after-party Нового года «Держи Быка за рога»: зимние забавы, короткие концертные программы, новогодние фотозоны.
 
6 и 7 января с 19.00 до 20.00 — рождественские спектакли.
 
тульские парки

Мероприятия онлайн

необыкновенный новый год

До 15 января 2021 года состоится виртуальный фестиваль «НеоБЫКновенный Новый год». Туляков ждут виртуальные экскурсии, тематические занятия, связанные с историей Нового года, традициях его празднования в Тульском крае. Будут организованы также интерактивные конкурсы и игры.

Подробная афиша здесь.

 
Тульский музей оружия 
 
4 и 6 января в 12.00 – творческий мастер-класс от Деда Мороза и Снегурочки.  www.museum-arms.ru/about/video/kulturno-obrazovatelnye-programm/.
 
5 января в 12.00 – спектакль «Тайны волшебного шлема». www.museum-arms.ru/about/video/detskie-novogodnie-teatralizovannye-predstavleniya/.
 
Государственный исторический музей, Тула
 
31.12 в 10.30 – экскурсия «Когда приходит Новый год: эпоха древности и Средневековья». https://tula.shm.ru.
 
Музей-усадьба «Ясная Поляна»
 
4 января в 14.00 – идеи на Рождество: рецепт плум-пудинга из поваренной книги Софьи Толстой.
 
5 января в 12.00 – мастер-класс «Рождественский ангел из бумаги».
Посмотреть можно на странице музея www.youtube.com/user/ypmuseum/featured.
 
Музей «Куликово поле»
 
4, 7 и 10 января в 13.00 – «Богатырские игры». Тренировка для настоящих богатырей. Предварительная запись обязательна – телефон +7 (48735) 3-15-46, e-mail: mon@kulpole.ru. 12+.
 
Тульский областной театр юного зрителя
 
31 декабря в 18.00 – трансляция спектакля «Двенадцать месяцев». vk.com/tulatuz.
 
Тульская областная филармония
 
3 января в 17.00 – Венский новогодний концерт. www.filarmonia-tula.ru.
 
Тульский областной экзотариум
 
1 января в 10.00 – театр теней для малышей. vk.com/tulazoo.
 
Тульский областной краеведческий музей
 
7 и 10 января с 10.00 до 14.00 – «Святки да колядки», vk.com/kraevedcheskiymusey.
 
Полную афишу онлайн-мероприятий читайте здесь.

 

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